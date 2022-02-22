تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

لاعبو مصر للمقاصة يحتفلون بالفوز على الجونة

يقود كريم حلاوة وحسام عبد الواحد والنيجيري رشيد أحمد هجوم مصر للمقاصة في مواجهة الأهلي بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الفيومي تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

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وجاء تشكيل المقاصة:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

الهجوم: حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد

البدلاء: أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.

ويغيب عن الفريق الفيومي: زياد أشرف - محمود فهمي - إسلام زيادة عبده زين – جون أفيري.

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