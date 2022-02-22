تقرير تونسي: اتفاق بين ساسي والدحيل على إنهاء التعاقد.. والزمالك وجهته الأقرب

يقترب فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ونادي الدحيل من العودة مجددا إلى فريق الزمالك وفقا لتقرير تونسي.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الزمالك

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 ورحل عن الفريق بعد ثلاثة سنوات.

وانتقل ساسي إلى الدحيل الصيف الماضي، ولكن اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وكشف موقع football tunisien: "لن يستمر فرجاني ساسي مع نادي الدحيل القطري طويلا".

وأوضح "هناك اتفاق بين ساسي ونادي الدحيل على مغادرة اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعد تجربة استمرة لمدة موسم".

وأضاف التقرير "حسب مصادر مقربة من اللاعب فالوجهة المقبلة الأقرب لساسي في اتجاه نادي الزمالك مجددا".

وأشار التقرير إلى أن ساسي ينتظر عقد تسوية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص مستحقاته السابقة والتي كانت سببا في نزاع قانوني.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.