وزير الرياضة يكشف تفاصيل حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة كواليس اجتماع مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي تم اليوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال وزير الرياضة عبر إذاعة 9090: "أشكر وزارة الداخلية على إتاحة دخول 60 ألف مشجع لاستاد القاهرة لمباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022".

وأضاف "تم التأكيد على خطوات والاستعداد للمباراة، سيتم الإعلان عن تفاصيل الحضور يوم 25 فبراير ووقت الدخول عقب الاجتماع الفني، وسيكون الدخول بالحصول على التطعيم وبطاقة تعريف المشجع عن طريق تذكرتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهو ما سيتم الإعلان مبكرا".

وأتم "تواجد أيضا ممثلي قناة أون تايم سبورتس والمتحدة للإعلام من أجل تفاصيل نقل المباراة تلفزيونيا".

وتستضيف مصر فريق السنغال في 25 مارس ثم تخوض الإياب في داكار يوم 29 مارس.

وبذلك سيحضر الجمهور لقاء الذهاب بنسبة 80% من سعة استاد القاهرة الذي يبلغ عدد مقاعده 75 ألفا.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.