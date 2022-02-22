نور يسري لـ في الجول: ذهبية إفريقيا للريشة الطائرة لم تكن سهلة.. وهذا ما نحتاجه لإنجاز عالمي

نجحت نور يسري لاعبة الريشة الطائرة في تحقيق ذهبية فردي سيدات بطولة إفريقيا في إنجاز مصري لم يحدث منذ 12 عاما.

وتغلبت نور يسري -18 عاما- على زميلتها ضحى هاني بشوطين دون مقابل في المباراة النهائية ببطولة إفريقيا التي أقيمت في أوغندا.

وحققت مصر بذلك الذهبية الثانية في التاريخ لفردي سيدات إفريقيا بعد تحقيق هادية حسني الميدالية الأولى في 2010.

كما حصدت نور يسري في نفس البطولة ذهبية منافسات منتخب السيدات لتجمع بذلك ذهبيتي الفردي والجماعي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع نور يسري صاحبة ذهبية بطولة إفريقيا للسيدات.

البداية

وقالت نور يسري في تصريحاتها لـ FilGoal.com: "بدأت ممارسة رياضتي السباحة والباليه، وكانت صديقاتي أبناء هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة السابق".

وأضافت نور "حضرت معهن أحد التدريبات وأعجبت باللعبة، ومنذ ممارستي للريشة الطائرة كنت أحقق نتائج جيدة".

وكشفت بطلة إفريقيا "في أول بطولة حصدت المركز الخامس على الجمهورية ثم ثاني مرة حصلت على المركز الأول تحت 11 عاما وبدأت انطلاقتي مع اللعبة".

بطولة إفريقيا

وعن الإنجاز القاري أوضحت نور "لعبت النسخة السابقة من بطولة إفريقيا في أكتوبر الماضي وخسرت في أول مباراة وهو ما جعلني حزينة جدا لكن عائلتي وأصدقائي المقربين حفزوني للتدريب أكثر".

وأضافت "شاركت في النسخة الحالية وليس لدي أي توقعات لمركز أحققه ولعبت مباراة بمباراة حتى النهائي، كان هدفي التركيز على كل مباراة".

وبالحديث عن المباراة النهائية أوضحت "النهائي أمام زميلتي ضحى هاني لم يكن سهلا فهي لاعبة لديها خبرة كبيرة وشاركت في الأولمبياد لكن الحمد لله ربنا وفقني وحصدت المركز الأول".

وتابعت "حصلت على المركز الأول في بطولة إفريقيا للناشئين العام الماضي والحمد هذا العام ذهبية بطولة الكبار، وعائلتني كانت تدعمني بقوة خلال تلك الفترة".

مثلها الأعلى وأبرز الصعوبات

وبالحديث عن علاقتها بهادية حسني لاعبة المنتخب السابقة قالت: "لعبت مع هادية قبل ذلك وعمري 14 عاما في بطولة كوت ديفوار الدولية وكنت سعيدة جدا ومنذ انضمامي لمنتخب الكبار ولعبي معها كان شرف كبير لي".

وتعتبر هادية حسني أبرز لاعبات الريشة الطائرة في تاريخ مصر، إذ كانت أول مصرية تحقق ذهبية إفريقيا وأول من مثلت مصر في الأولمبياد وحققت ذلك ثلاث مرات في بكين 2008 ولندن 2012 وبكين 2020.

وكشفت نور يسري "هادية حسني مثلي الأعلى في اللعبة منذ صغري ودائما ما كانت تشجعني وتبلغني أنني سأحصل على لقب بطولة إفريقيا يوما ما والحمد لله حدث ذلك هذا العام".

أما عن أبرز الصعوبات التي واجهتها قالت نور: "في بداية مسيرتي كنت أتمنى المشاركة في أولمبياد الناشئين ولم أتمكن لأن السفر كان على حساب اللاعب فشاركت في بطولتين فقط وبالتالي لم أتأهل".

وتابعت "حاولت التركيز بعد ذلك في التدريبات من أجل تحقيق مراكز جيدة في البطولات التي أشارك بها وبالفعل انضممت إلى منتخب الكبار وشاركت في أكثر من بطولة مثل إفريقيا والبحر المتوسط".

وأضافت نور يسري "أنا أدرس في كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية البحرية وأسعى دائما للموازنة بين الدراسة والرياضة واستهدف توفير المال اللازم مستقبلا لمساعدتي في البطولات وتوفير رعاة أيضا".

وشددت نور "التوفيق بين الدراسة والرياضة يحتاج إلى جهد كبير جدا ولكن الجامعة تساعدني على مشواري الرياضي ويدعمونني بصورة واضحة خلال البطولات وقبل الامتحانات".

الطموحات والأولمبياد

وعن الفارق بين منافسات الفردي والزوجي قالت نور: "منذ صغري أتدرب فردي فقط وعقب انضمامي إلى المنتخب بدأت التدرب أيضا على الزوجي بسبب البطولات الدولية".

وأضافت "لا أعلم أيهما أصعب بشكل عام ولكن بالنسبة لي الزوجي لأنه يحتاج إلى جهد أكبر".

وعن طموحاتها كشفت نور "حلمي بعد ذهبية إفريقيا تحقيق بطولات دولية في أوروبا مثل international challenge والمشاركة في بطولات كبرى مثل super series وتحقيق نتائج إيجابية أمام لاعبات آسيا".

وتابعت "سيساعدني ذلك على تحقيق نتائج جيدة في بطولة العالم والأولمبياد في المستقبل".

وبالحديث عما ينقص مصر لتحقيق إنجازات في اللعبة بالأولمبياد قالت:"نحتاج دعم للعبة وانتشارها بشكل أكبر وظهورها في أندية أكثر لزيادة الخبرات والمنافسات".

واختتمت تصريحاتها "السفر أيضا لمعسكرات والمشاركة في بطولات دولية سيساعدنا كثيرا".