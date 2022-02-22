تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. والغندور وميسي أساسيان مع الاتحاد

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - مصطفى فتحي - حازم إمام

يقود جون إيبوكا هجوم إنبي أمام الاتحاد بينما يبدأ الثنائي خالد الغندور وأحمد عادل ميسي مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف إنبي فريق الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - جرجس مجدي - خالد رضا

المهاجم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: كريم يحيى - ساليفو مورو - عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: سعيدو سيمبوري - عبد الغني محمد - كريم الديب - خالد الغندور - أحمد عادل ميسي

المهاجم: أوجوستينو مابولولو

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