تعادل يفيد الآخرين بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

التشكيل

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بثلاثي هجومي مكون من شادي حسين وباسم مرسي وإيساو كوبينا، بينما قاد كل من محمد فتح الله ومعاذ الحناوي خط طفاع غزل المحلة.

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بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بهجمة سريعة عقب صافرة الحكم مباشرة انتهت بتسديدة من محمد إبراهيم علت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 14 سدد شادي حسين تسديدة جديدة خدعت الحارس وغيرت اتجاهها ولكن عمرو شعبان تعامل معها بشكل رائع.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة جديدة من الفريقين لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات المباراة ولكن باستحواذ سلبي وبدون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 70 انطلق شادي حسين من الجهة اليمنى وسدد تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن للحارس عمرو شعبان.

ومرة أخرى كاد شادي أن يسجل بعد أربع دقائق فقط بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالدفاع ولكن علت المرمى بقليل.

وكاد أشرف سيد أن يسجل هدف الفوز القاتل لغزل المحلة في الدقيقة الـ 89 من ركلة حرة مباشرة سددها أرضية ومرت بجانب المرمى.

بذلك التعادل ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 12 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط، ليستمر الفرقيقان في نفس مركزيهما ليفشلا في التقدم نحو المربع الذهبي بعد النتيجة التي أفادت الفرق الأخرى في جدول الترتيب

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة الدوري المصري الممتاز
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