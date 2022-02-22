في الجول يكشف - كواليس اهتمام الرجاء بالتعاقد مع الشعباني.. وموقف المصري

يسعى نادي الرجاء المغربي للعتقد مع التونسي معين الشعباني لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن الرجاء المغربي في وقت سابق رحيل مدربه مارك فيلموتس بعد 10 مباريات فقط، حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في أربع مباريات.

وقال مصدر من الرجاء لـ FilGoal.com: "نرغب في التعاقد مع معين الشعباني لتولي تدريب الفريق".

وأضاف "مستعدون لدفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ120 ألف دولار".

ومن جانبه، أوضح مصدر مقرب من المدرب التونسي معين الشعباني "المدرب تلقى بالفعل عرضا للتواجد مع الرجاء المغربي في الفترة المقبلة".

ويتصدر الرجاء مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط من أول مباراتين.

ويحتل الرجاء المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوداد المتصدر بعد 17 مباراة.

ورد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري قائلا لـ FilGoal.com: "عقد معين الشعباني ممتد لموسم ونصف".

وأضاف "متمسكون بتواجده معنا في الفترة المقبلة، ولم يبلغنا بأي شيء عن وجود عرض لرحيله".

وأشرف معين الشعباني على تدريب المصري غي 15 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و7 تعادلات وتلقى هزيمتين.

وحصد المصري 4 نقاط في أول مباراتين من الكونفدرالية الإفريقية من تعادل مع القطن الكاميروني وفوز على مازيمبي الكونغولي.

ويتواجد المصري في المركز السادس للدوري المصري برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.