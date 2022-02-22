شركة مرسول ترعى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم

أعلنت شركة "برزنتيشن سبورتس" عن توقيع عقد رعاية جديد للنادي الأهلي مع شركة مرسول، لاستكمال رحلة النجاح.

وبدأت الشراكة بين النادي الأهلي ومرسول في السوبر الإفريقي والتى تكللت بالنجاح بتتويج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

ويستمر عقد رعاية مرسول للنادي الأهلي حتى نهاية موسم 2021-2022.

🎥 يسعدنا الإعلان عن رعاية الأهلي.. ونتطلع لمواصلة رحلة النجاح مع نادي القرن 🦅 🔴 pic.twitter.com/KwmoWBz0Mw — Mrsool Egypt (@MrsoolEgypt) February 22, 2022

ويتضمن العديد من البنود التي تهدف إلى خدمة جماهير النادي الأهلي من خلال استخدام تطبيق مرسول، حيث يقدم الراعي الجديد جوائز قيمة طوال فترة التعاقد، في الوقت الذي ستستفيد شركة مرسول بموجب عقد الرعاية بمزايا ترويجية خلال مباريات النادي الأهلي.

وسيكون هناك حملات تسويقية بمشاركة نجوم النادي الأهلي خلال فترة التعاقد سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وستتاح الفرصة لجماهير الفريق في التقرب أكثر من نجومهم المفضلين من خلال لقاءات شهرية طوال فترة التعاقد.

ويلعب الأهلي مع المقاصة اليوم الثلاثاء