سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يحتفل بهدفه في شباك سامبدوريا بكأس إيطاليا

يرغب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس في الانضمام إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة سبورت.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

برشلونة

بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية في النادي فإن برشلونة ينجذب إلى اللاعبين الذين بإمكانه التعاقد معهم بشكل مجاني وأحد أفضل تلك الأسماء هو باولو ديبالا.

ديبالا ينتهي تعاقدع مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - ظهور محترف جديد.. وعودة باهر وموريل في أولى مباريات حمد إبراهيم إصابة بيليه بعدوى بسبب العلاج الكيميائي تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وفوافي على دكة المحلة

وفقا لسبورت فإن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل على الرغم من امتلاكه بعض العروض بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة كان قد تواصل مع ديبالا منذ 3 مواسم لجس نبض اللاعب في الانضمام إلى النادي الإسباني ولكن المفاوضات لم تكتمل بسبب التعارض في مكان اللاعب في الملعب مع ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

وفقا للتقارير فإن ديبالا قد تحصل على عروض بالفعل من توتنام وإنتر ميلان للانضمام إليهم ولكن على الرغم من ذلك إن رغبته الأولى هي الانضمام لبرشلونة الذي ما زال يدرس الصفقة قبل الدخول فيها بشكل رسمي.

ديبالا شارك منذ بداية الموسم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

باولو ديبالا، برشلونة
نرشح لكم
حوار - أوباميانج: سيكون من الشرف لي أن ألعب بجوار هالاند.. وأخبرت ديمبيلي بأن يبقى في برشلونة سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد لاعب فالنسيا: برشلونة تطور كثيرا.. ولن نتأهل إلى أوروبا بذلك الأداء تقرير الحكم يكتب الهاتريك الأول لـ أوباميانج مع برشلونة تشافي: بيدري أفضل موهبة في العالم.. وظهرنا بشكل أفضل أمام نابولي بوسكيتس: وجود أوباميانج مع برشلونة رفاهية برشلونة يبدع في الميستايا برباعية في مرمى فالنسيا انتهت في إسبانيا - فالنسيا (1)-(4) برشلونة.. فوز مقنع جديد لتشافي
أخر الأخبار
شركة مرسول ترعى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم 16 دقيقة | الدوري المصري
بسبب الأزمة المالية.. شباب بلوزداد يتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الإسماعيلي - ظهور محترف جديد.. وعودة باهر وموريل في أولى مباريات حمد إبراهيم ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
إصابة بيليه بعدوى بسبب العلاج الكيميائي ساعة | أمريكا
تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وفوافي على دكة المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: وائل جمعة يشارك مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب لقاء السنغال ومصر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك