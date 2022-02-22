قائمة الإسماعيلي - ظهور محترف جديد.. وعودة باهر وموريل في أولى مباريات حمد إبراهيم

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمته الأولي مع الفريق استعدادا لملاقاة الجونة.

ويلعب الإسماعيلي مع الجونة غدا الأربعاء على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري

القائمة شهدت تواجد خالد النبريصي للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي وجان موريل بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرا.

واستمر غياب الثنائي محمد فوزي ومحمد الشامي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان

خطالدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

خط الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد مصطفي - عبد الرحمن مجدي - جان موريل - كارميلو ألجاراناز - دييجو فرناندو - وجيه عبد الحكيم - خالد النبريصي

ووقع حمد إبراهيم عقدا لمدة موسمين ونصف مع الدراويش ليبدأ رحلته بداية من مباراة الجونة.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد عطيه السيد مدربا عاما وأحمد سمير فرج مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.

وسيتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بروان الذي رحل عن تدريب الدراويش.

وسبق أن عمل حمد إبراهيم مدربا مساعدا رفقة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والإسماعيلي وبيراميدز.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.