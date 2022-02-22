انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) غزل المحلة.. تعادل غير مفيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق89. ركلة حرة مباشرة ينفذها أشرف سيد لاعب غزل المحلة تمر بجوار المرمى

ق74. تسديدة من شادي حسين تغير اتجاهها من الدفاع وكادت أن تسكن الشباك

ق70. القائم يمنع الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من شادي حسين

ق57 سيطرة من سيراميكا كليوباترا على مجريات المباراة بدون خطورة على مرمى غزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. تسديدة أولى من شادي حسين ولكن عمرو شعبان يتألق ويخرجها إلى ركنية

ق1. تسديدة من محمد إبراهيم مع صافرة الحكم ببداية المباراة ولكن تخرج فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل