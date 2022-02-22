إصابة بيليه بعدوى بسبب العلاج الكيميائي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

بيليه

أصيب بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية بعدوى في المسالك البولية ناتجة عن علاجة الكيميائي.

وكان بيليه قد دخل إلى المستشفى يوم 13 فبراير الماضي للخضوع إلى العلاج الكيمايئي بعد إزالة الورم الذي أصيب به في القولون في شهر سبتمبر الماضي.

وأثناء إجراء بعض الفحوصات عليه في المستشفى اتضح إصابة لاعب البرازيل الأسبق والبالغ من العمر 81 عاما بالتهاب في المسالك البولية وهو ما سيطيل فترة إقامته في المستشفى.

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وفقا لإي إس بي إن فإن بيليه قد خضع لعملية تنظير في الأسبوع الماضي مما جعله ضعيفا ويواجه صعوبات في الأكل والتحدث ولكن على الرغم من ذلك فإن حالته الصحية مستقرة.

اللاعب الحاصل على لقب كأس العالم في 3 نسخ كان قد دخل إلى العناية المركزة لفترة وجيزة بعد اكتشاف إصابته بالورم قبل خروجه بعد استقرار حالته الصحية وإزالته الكامل ليبدأ العلاج الكيميائي.

بيليه
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