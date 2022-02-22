تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وفوافي على دكة المحلة

أعلن عبد الحميد بسيوني وهيثم شعبان تشكيل كلا من غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاك.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - سيف تقا - علاء عطا

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - بلال سعيداني

خط الهجوم: ونفول إيساو كوبينا - باسم مرسي - شادي حسين

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير - محمد فتح الله - معاذ الحناوي - هاني عادل

خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - محمد السيد بازوكا

خط الهجوم: يحيى حامد - عبده يحيى - هشام عادل