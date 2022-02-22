تقرير: وائل جمعة يشارك مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب لقاء السنغال ومصر

نشرت قناة RTS السنغالية أسماء نجوم إفريقيا الذين سيشاركون في مباراة استعراضية بمناسبة افتتاح ملعب ديامينياديو في العاصمة المحلية داكار.

وسيكون وائل جمعة، نجم مصر السابق ومدير الكرة في منتخب الفراعنة حاليا، مشاركا في المباراة مع أساطير مثل ديدييه دروجبا وصامويل ايتو وإيمانويل أديبايور والحاج ضيوف.

وتجري المباراة اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد ذلك الملعب الذي يتواجد في العاصمة السنغالية، داكار، هو الذي سيستضيف مواجهة السنغال ضد مصر في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتسع الملعب لـ50 ألف متفرج وتم إنشاؤه بتكلفة بلغت 238 مليون يورو.

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في الـ25 من شهر مارس المقبل في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات قبل أن يلتقيا في داكار في الـ29 من الشهر ذاته في داكار.