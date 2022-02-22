تقارير: نهائي دوري أبطال أوروبا قد ينقل من روسيا

شددت بعض التقارير الأوروبية على إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بترسبرج الروسية خوفا من الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي كان قد قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي على ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بترسبرج الروسية.

ملعب كريستوفسكي والذي تم بنائه من أجل كأس العالم 2018 كان من المقرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولكن تم تأجيل الأمر للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع الأوضاع السياسية الحالية في روسيا وبسبب النزاع مع أوكرانيا فإن النهائي قد يشهد نقله مرة أخرى خارج روسيا للموسم الثاني على التوالي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت اعترافها بولايتي دونيتسك ولوهانسك كدولتين بعد إعلان انفصالهم عن أوكرانيا

وفقا لشبكة إي إس بي إن فإن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارا بعد بنقل المباراة النهائية خارج روسيا، ولكنه يراقب الوضع السياسي في البلاد عن قرب للتدخل في باتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

الأمر الذي يقلق الاتحاد الأوروبي من إقامة النهائي في روسيا هو توقع سفر الجماهير بأعداد كبيرة في الموسم الحالي بعد إقامة النسخة الماضية بأعداد محدودة، لذلك فهو يريد وجود ضمانات بشكل مبكر تستبعد إمكانية أي تغيير في الخطط في وقت لاحق.

وفقا للتقارير فإن الملعب الأقرب لاستضافة النهائي في حال نقله من روسيا هو ملعب ويمبلي في إنجلترا، بسبب سماح بريطانيا لحضور الجماهير بالسعة الكاملة وبسبب وجود أربع فرق من إنجلترا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ملعب ويمبلي كان من المقرر أن يستضيف النهائي في عام 2024.

واستضافت روسيا نسخة واحدة من نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل وكانت في موسكو عام 2008، عندما تواجه مانشستر يونايتد مع تشيلسي في المباراة النهائية.