الإسماعيلي يشكر بيراميدز بعد التعاقد مع "توأم" إيهاب جلال

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

وجه الإسماعيلي شكره لبيراميدز عبر بيان رسمي بعدما سمح الأخير للأول بالتعاقد مع المدرب حمد إبراهيم.

وأعلن فريق الدراويش يوم الإثنين تعاقده مع حمد إبراهيم ليقود النادي خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وبذلك يترك إبراهيم منصبه كمساعد لإيهاب جلال مدرب بيراميدز والمدير الفني الأسبق للإسماعيلي والمصري والزمالك.

أخبار متعلقة
مصر تواجه السنغال بحضور 60 ألف مشجع في استاد القاهرة فيرديناند: دخلت في جدال مع أوين حول محمد صلاح وسواريز شاختار دونتسك وزوريا لوهانسك.. موقف غير واضح لضحايا الحرب الأوكرانية الروسية مرتضى منصور: اتق الله يا كارتيرون.. أستطيع إقالتك

وشكر الإسماعيلي نادي بيراميدز قائلا إن الأخير لم يتردد في السماح لـ"توأم" إيهاب جلال بالرحيل إلى الأول.

وأوضح الإسماعيلي أنه بصدد عمل بروتوكول تعاون مع بيراميدز في الفترة المقبلة.

وهنأ بيراميدز على نتائجه في الكونفدرالية.

ولعب حمد إبراهيم (49 عاما) لأندية مزارع دينا والمصري وجولدي قبل الاعتزال في 2005.

وبدأ مشواره كمساعد لجلال في 2014، عمل مع الأخير في مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز.

الإسماعيلي بيراميدز
نرشح لكم
تقرير: وائل جمعة يشارك مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب لقاء السنغال ومصر مرتضى منصور: اتق الله يا كارتيرون.. أستطيع إقالتك أسطورة الأرجنتين: كيروش سيقود مصر لكأس العالم.. وهذا وجه التشابه بين صلاح وميسي حسني عبد ربه: حمد إبراهيم رفض وجود مدير للكرة.. أردت أن أكون قريبا من اللاعبين حمد إبراهيم: أشكر بيراميدز وإيهاب جلال.. وأفضل العمل بدون مدير كرة ضياء السيد: أتمنى أن تستفيد الكرة المصرية من كيروش.. يستطيع صناعة مشروع قوي سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية الإعلان عن حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة
أخر الأخبار
تقرير: وائل جمعة يشارك مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب لقاء السنغال ومصر 5 دقيقة | مصر
مانشستر سيتي يبدأ خطوات عمل أول ملعب افتراضي في العالم 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: نهائي دوري أبطال أوروبا قد ينقل من روسيا 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يشكر بيراميدز بعد التعاقد مع "توأم" إيهاب جلال 35 دقيقة | مصر
مصر تواجه السنغال بحضور 60 ألف مشجع في استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
فيرديناند: دخلت في جدال مع أوين حول محمد صلاح وسواريز ساعة | الدوري الإنجليزي
شاختار دونتسك وزوريا لوهانسك.. موقف غير واضح لضحايا الحرب الأوكرانية الروسية ساعة | تقرير في الجول
مرتضى منصور: اتق الله يا كارتيرون.. أستطيع إقالتك 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك