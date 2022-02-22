الإسماعيلي يشكر بيراميدز بعد التعاقد مع "توأم" إيهاب جلال

وجه الإسماعيلي شكره لبيراميدز عبر بيان رسمي بعدما سمح الأخير للأول بالتعاقد مع المدرب حمد إبراهيم.

وأعلن فريق الدراويش يوم الإثنين تعاقده مع حمد إبراهيم ليقود النادي خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وبذلك يترك إبراهيم منصبه كمساعد لإيهاب جلال مدرب بيراميدز والمدير الفني الأسبق للإسماعيلي والمصري والزمالك.

وشكر الإسماعيلي نادي بيراميدز قائلا إن الأخير لم يتردد في السماح لـ"توأم" إيهاب جلال بالرحيل إلى الأول.

🟡 | بيان .. الإسماعيلي : تربطنا علاقات وطيدة مع بيراميدز وبرتوكول تعاون مشترك#IsmailySC pic.twitter.com/i5uL9CCwdD — Ismaily SC (@Ismailyofficial) February 22, 2022

وأوضح الإسماعيلي أنه بصدد عمل بروتوكول تعاون مع بيراميدز في الفترة المقبلة.

وهنأ بيراميدز على نتائجه في الكونفدرالية.

ولعب حمد إبراهيم (49 عاما) لأندية مزارع دينا والمصري وجولدي قبل الاعتزال في 2005.

وبدأ مشواره كمساعد لجلال في 2014، عمل مع الأخير في مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز.