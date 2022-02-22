مصر تواجه السنغال بحضور 60 ألف مشجع في استاد القاهرة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 12:35

كتب : نادر عيد

أحمد سيد زيزو وساليو سيس - مصر × السنغال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشفت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع بممثلي الجهات الأمنية والرقابية وشركة تذكرتي والشركة الإفريقية للأمن وشركة بريزينتيشن وشركة استادات ومدير استاد القاهرة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث ترتيبات إقامة المباراة.

وشدد صبحي خلال الاجتماع أن "الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب المصري، وتعمل على تذليل كل العقبات وتوفير المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والعودة وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف فى مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي لمؤازرة المنتخب من المدرجات إضافة إلى المساندة الإعلامية لمنتخبنا الوطنى".

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مضيفا أن "المنتخب المصري قدم أداء عاليا في البطولة الافريقية واستحق الاشادة من فخامة السيد رئيس الجمهورية ومن جماهير الرياضة المصرية التى تطمح فى تحقيق الفوز والوصول إلى نهائيات كأس العالم".

وأضاف بيان الوزارة أنه من المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على "ضرورة تكثيف الحملات الترويجية والاعلامية لحث الجماهير على مؤازرة المنتخب قبل المباراة".

كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلي لملعب المباراة والمدرجات، وفقا لبيان الوزارة.

وتستضيف مصر فريق السنغال في 25 مارس ثم تخوض الإياب في داكار يوم 29 مارس.

وبذلك سيحضر الجمهور لقاء الذهاب بنسبة 80% من سعة استاد القاهرة الذي يبلغ عدد مقاعده 75 ألفا.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم استاد القاهرة وزارة الشباب والرياضة
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