مرتضى منصور: اتق الله يا كارتيرون.. أستطيع إقالتك

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وأعرب مرتضى عن ضيقه من نتائج الفريق في آخر 3 مباريات، بعد تعادله مرتين في دوري أبطال إفريقيا وخسارته ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى عبر قناة الحدث اليوم:"كل ما يدور في عقل جمهور الزمالك يدور في عقلي وأكثر. لدي اجتماع مع الجهاز الفني يوم الثلاثاء، سأقول لهم قاتلوا لأجل الجمهور، لأجل قميص الزمالك، ابذلوا كل جهدكم".

وأضاف "اللاعب الذي لا يصلح للزمالك سيرحل، ومن سيوافق على شروط النادي سنوقع معه. النادي به ملايين متدفقة، عاد كما كان عندما تركناه في 2020".

واستمر "يا كارتيرون، لو أردت إقالتك سأفعل، من أول يوم لي في النادي، اتق الله مثلما نفعل معك، ائتني بدولار متأخر من مستحقاتك. انس مسألة أن ترسل مُحضرا أول كل شهر لينذر النادي بمستحقاتك. اتق الله في اختياراتك والتشكيل واللاعبين".

وأتم "أقول للجمهور، الوقت ليس مناسبا للحزن من اللاعبين، فلنقف معهم ونساندهم وبإذن الله كل الأمور ستكون على ما يرام. أمير مرتضى (المشرف العام على فريق الكرة) جاءني اليوم بخريطة التعاقدات الجديدة، أقول للجمهور اصبر، سنفعل مثلما فعلنا في السنوات الماضية".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة ورصيده نقطتين، بينما ساجرادا الرابع بنقطة وحيدة.

ويتصدر بترو أتليتكو الترتيب برصيد 4 نقاط يليه الوداد وله 3 نقاط.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.