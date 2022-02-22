أسطورة الأرجنتين: كيروش سيقود مصر لكأس العالم.. وهذا وجه التشابه بين صلاح وميسي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

ماريو كيمبيس - الأرجنتين

أبدى ماريو كيمبس أسطورة منتخب الأرجنتين رأيه عن أوجه التشابه بين محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال كيمبس في تصريحات عبر القناة الأولى: "صلاح حظه كان سيء عندما أصيب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد ولكنه عاد بقوة بكامل مهاراته وليقاته البدنية وأصبح يسجل ويصنع الكثير من الأهداف".

وتابع "صلاح وميسي مختلفين تماما ولكن الشبه الوحيد هو تصنيفهم كلاعبين ترغب في مشاهدتهم دائما وقد يتم وصف أحدهم بالانانية عند تسجيله للأهداف ولكنهم لاعبين رائعين".

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وأضاف "كارلوس كيروش مدرب عظيم وقد درب الكثير من الفرق والمنتخبات وهو صاحب إمكانيات عالية جدا ويفهم دائما ما يريده واعتقد بأنه سيكون أحد أسباب صعود مصر لكأس العالم".

وقاد كيروش منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في شهر مارس القادم في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ماريو كيمبيس - الأرجنتين محمد صلاح
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