مواعيد مباريات اليوم 22 فبراير 2022 - الأهلي والمقاصة ودوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية في تركيا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بالهدف ضد الهلال - كأس العالم للأندية

يعود الأهلي اليوم لاستكمال مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مصر للمقاصة في تمام الساعة 8 مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب فياريال مع يوفنتوس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء ( Bein sports premium2)

كما يلعب تشيلسي مع ليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء (Bein sports premium1)

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وفي الدوري التركي يلعب إسطنبول باشاك شهير مع كونيا سبور في قمة مصرية في تمام الساعة 7 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الممتاز دوري أبطال أوروبا
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مواعيد مباريات اليوم 22 فبراير 2022 - الأهلي والمقاصة ودوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية في تركيا 2 ساعة | الدوري المصري
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