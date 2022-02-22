مواعيد مباريات اليوم 22 فبراير 2022 - الأهلي والمقاصة ودوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية في تركيا
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 10:40
كتب : FilGoal
يعود الأهلي اليوم لاستكمال مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مصر للمقاصة في تمام الساعة 8 مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وفي دوري أبطال أوروبا يلعب فياريال مع يوفنتوس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء ( Bein sports premium2)
كما يلعب تشيلسي مع ليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء (Bein sports premium1)
وفي الدوري التركي يلعب إسطنبول باشاك شهير مع كونيا سبور في قمة مصرية في تمام الساعة 7 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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