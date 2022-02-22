حسني عبد ربه: حمد إبراهيم رفض وجود مدير للكرة.. أردت أن أكون قريبا من اللاعبين

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه

كشف حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق عن سبب عدم تواجده كمديرا للكرة في النادي مع الجهاز الفني الجديد برفقة حمد إبراهيم.

وأعلن الإسماعيلي تعيين حمد إبراهيم كمديرا فنيا للفريق خلفا لخوان براون الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:"لن يستطيع أحد أن يزايد على حبي للإسماعيلي وعندما يتواجد حسني عبد ربه في النادي يجب أن يكون مفيدا لأن ذلك الأمر سيحسب عليه ولن أتواجد في الإسماعيلي فقط لرضاء الجمهور ولن أصبح تلك الشماعة التي تتواجد فقط في الصورة بدون دور".

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"يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي طلب تواجدي كمدير للكرة أو أو رئيس لجهاز الكرة واتفقنا على ذلك بشكل ودي ولكن عند عودة حمد إبراهيم من السفر برفقة بيراميدز أخبرني وكيله تامر النحاس بأنه لا يريد أي شخص في منصب مدير الكرة، ولكن أنا أرى أن الإسماعيلي حاليا يحتاج إلى مدرب يصفي ذهنه فقط لكرة القدم ولا يلتفت إلى مشاكل اللاعبين

"اللجنة الفنية دورها يكون قبل بداية الموسم من أجل التحضير إليه واختيار اللاعبين والمدير الفني والتخطيط للتهيئة الظروف المناسبة للعمل".

"وضع الإسماعيلي الحالي لا يسمح في التفكير والتخطيط ولكنه يحتاج إلى الخروج من الكبوة الحالية بأي شكل من الأشكال وجمهور الإسماعيلي واعي وسيعرف بأنني لن أكون تلك الشماعة أنا أتحدث بمنطق وبعقل".

"على الرغم من كل شيء أنا مشجع لمجلس الإدارة والجهاز الفني والفريق فقط وتبرعت بـ 100 تذكرة للجماهير من أجل حضور مباراة الجونة".

"أنا أتحدث لأنني كنت أرغب في التواجد مع الإسماعيلي وبجانب اللاعبين في ظل تلك الظروف وأنا لا أريد أن أكون فقط متفرجا من المدرجات بل بجانب اللاعبين، وأحلم أن أكون مديرا رياضيا للنادي ولكن ليس في تلك الظروف".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط بعد خوضه لـ 9 مباريات.

حسني عبد ربه، الإسماعيلي
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