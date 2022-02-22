ضياء السيد: أتمنى أن تستفيد الكرة المصرية من كيروش.. يستطيع صناعة مشروع قوي

يتمنى ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أن تستفيد الكرة المصرية من تواجد المدير الفني للفراعنة كارلوس كيروش مؤكدا أنه قادر على صناعة مشروع قوي.

وتحدث ضياء السيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أتمنى تستفيد الكرة المصرية منه كثيرا وهدفنا الأول هو التأهل لكأس العالم 2022 ولكن كيروش يستطيع صناعة مشروع قوي للكرة المصرية".

وعما حدث قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 مع تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة اللقاء قال: "كيروش أخبرنا بما سيحدث من بكاري جاساما وما حدث كنا على علم به مسبقا ورأيناه في غرفة خلع الملابس".

وأكمل "كيروش لا يترك شيئا للصدفة ونظم معنا كل شيء متعلق بأدوارنا في النهائي وأقول لمن ينشر الشائعات كل منا يعرف دوره جيدا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة السنغال في شهر مارس في مباراتي المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة الأولى في مصر في الـ25 من شهر مارس المقبل على أن يقام الإياب بعد ذلك بأربعة أيام في السنغال.