حوار - أوباميانج: سيكون من الشرف لي أن ألعب بجوار هالاند.. وأخبرت ديمبيلي بأن يبقى في برشلونة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه الأول مع برشلونة

تحدث بيير إيميريك أوباميانج لاعب برشلونة المنضم حديثا عن أسباب اختياره للفريق وكواليس توقيع الصفقة، وعن فرصة اللعب بجوار إيرلنج هالاند في حال انضم لبرشلونة.

وكان أوباميانج قد انضم لبرشلونة خلال شهر يناير الماضي قادما من أرسنال بعد إنهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي بالتراضي.

وافتتح أوباميانج رصيده التهديفي بقميص برشلونة بهاتريك في مرمى فالنسيا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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وأجرى أوباميانج حوارا مع صيحفة سبورت الإسبانية وجاء الحوار كالآتي:

"حتى اللحظة الأخيرة كنا ننتظر وصول الإعارة من أرسنال إلى برشلونة وقد أتت قبل دقيقتين فقط من غلق سوق الانتقالات، قلبي كان ينبض بسرعة كبيرة ولم أكن أتعرق ولكن كنت على وشك ذلك".

"اتصلت بوالدي وأخبرته بأنني سأوقع مع برشلونة لأنها كانت رغبته، ثم ذهبت للنوم قليلا قبل أن يخبروني بأن أقوم بالفحص الطبي".

"في أرسنال كانوا غاضبين من رحلتي إلى برشلونة ولكننا كنا نرغب في القدوم إلى هنا لقد كانت فرصة رائعة لي لقد فعلت كل ما بوسعي لأكون في برشلونة، و حصلت على العديد من العروض من فرنسا وإيطاليا ولكن برشلونة هو برشلونة لا يمكن رفضه".

"اللعب بجوار هالاند؟ أنا دائما مستعد للمنافسة الصحية مع زملائي لذلك سيكون من الشرف لي أن ألعب بجواره إذا انتهى به الأمر في برشلونة في الموسم المقبل".

"هو يسجل الكثير من الأهداف ولديه ليقاة بدنية عالية ويتمتع بسرعة كبيرة، هو لاعب نادر لأن حجمه كبير جدا ولكنه يركض كثيرا إنه أمر لا يصدق، بالنسبة لسنه فهو بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتشير العديد من التقارير على رغبة برشلونة في التعاقد مع هالاند لاعب دورتموند خلال الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

"لدي العديد من الزملاء في الأندية السابقة التي لعبت لها ولا أنساهم أبدا، كلما استطعت فأنا أشاهد مبارياتهم وعلى سبيل المثال فاز أرسنال على برينتفورد 2-1 يوم السبت الماضي".

"الحقيقة هي أن ديمبيلي قد أرسل لي رسالة لمعرفة ما إذا كنت سآتي إلى النادي ولم أرد أن أزعجه لأنه كان يمر بوضع آخر في النادي ولكننا ظللنا نتحدث قليلا".

"اللعب مع ديمبيلي مرة أخرى بعد 5 سنوات يعد شيء مميز جدا لأننا قضينا عاما رائعا في دورتموند وهو لاعب رائع، وأنا سعيد جدا لوجوده هنا وعندما وصلت أخبرته بأنه عليه أن يبقى في النادي".

"هل هناك أمل في تجديد ديمبيلي مع برشلونة؟ لا أعرف ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه لا يوجد مستحيل في الحياة".

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب من أجل تمديد التعاقد حتى الآن.

وكان أوباميانج قد زامل ديمبيلي من قبل أثناء فترة لعب اللاعبين في صفوف بوروسيا دورتموند قبل 5 أعوام.

بيير إيميريك أوباميانج، برشلونة
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