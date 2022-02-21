الإعلان عن حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة للحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من سمير جمال وشهاب راشد، وأحمد جمال حكما رابعا.

والثنائي محمد معروف ومحمد محمود لطفي للفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

ويدير محمد عادل مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة، ويعاونه كل من أسامة عبد اللطيف ووائل شعبان، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

ومحمد الحنفي ومصطفى عطية للفيديو.

ويأتي سيراميكا في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، والمحلة في المركز الـ11 بنفس الرصيد.

كما يتولى وليد عبد الرازق إدارة مباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري ويعاونه كل من شريف عبد الله وكريم مهيا، ومحمود ناصف حكما رابعا.

ومحمود عاشور ومحمد عطا للفيديو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.