الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

نابولي كالياري

رفض نابولي استغلال سقوط قطبي ميلانو ليتعادل أمام كالياري بهدف لكل فريق في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وخارج دي لورينز مصابا بعد 27 دقيقة ليدخل كيفن مالكويت في مكانه.

وسجل جاستون بيريرو هدف التقدم لكالياري في الدقيقة 58 من صناعة أليساندرو دييلو.

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وتعادل فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة 87 من صناعة ماريو روي.

وسقط ميلان السبت بالتعادل مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق.

وخسر إنتر ميلان أمس الأحد أمام ساسولو بهدفين دون رد.

التعادل رفع رصيد كالياري للنقطة 22 في المركز الـ18.

وارتفع رصيد نابولي عند 54 نقطة في المركز الثالث بنفس رصيد إنتر ميلان وخلف المتصدر ميلان بنقطتين مع مباراة أقل للنيرازوري.

نابولي كالياري الدوري الإيطالي
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