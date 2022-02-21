في مباراة الـ100 دقيقة.. مصطفى محمد يصنع هدفا في فوز جالاتا سراي المثير على جوزتيبي

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في فوز فريقه جالاتا سراي على جوزتيبي في الجولة الـ26 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وفاز جالاتا سراي على جوزتيبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري.

وتوقف رصيد جوزتيبي عند النقطة 27 في المركز الـ16.

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ولعب مصطفى محمد المباراة أساسيا، وصنع الهدف الأول في الدقيقة 3 بتمريرة رأسية لزميله فيكتور نيلسون.

قبل أن يتعادل جوزتيبي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سددها نداي.

وسجل اللاعب نفسه هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 70 ليخطف التقدم من جالاتا سراي.

ودخل المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز الملعب في الدقيقة 74 بدلا من مصطفى محمد ليخطف الانتصار لفريقه.

ونجح جوميز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، ثم سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 99.

ليحقق جالاتا سراي انتصارا مثيرا على جوزتيبي.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 31 مباراة في مختلف البطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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