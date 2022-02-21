رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن شرط حضور مباراة السنغال

كشف حسام حسن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن شرط أساسي ينبغي توافره في الجماهير الراغبة في حضور لقاء مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "رفع القيود يجب أن يتناسب مع حصول 70% من الشعب المصري من التطعيمات، وستكون هناك زيادة في الإصابات ولكن الإصابة حينها ستكون مثل نزلة البرد العادية".

وعن المباراة قال: "من سيدخل الملعب يجب أن يكون حصل على لقاح كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك".

وعن سعة الملعب قال: "سعة استاد القاهرة كبيرة لو وصلنا لـ50% من السعة سنكون حققنا التباعد الاجتماعي".

وشدد "أهم شيء أن يدخل الملعب أي شخص أخذ اللقاح بشكل كامل بحد أدنى جرعتين".

وأتم حسام حسني تصريحاته "كلنا خلف منتخب مصر لكن يجب أن يكون الجمهور الحاضر حصل على جرعتين من اللقاح".

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس.