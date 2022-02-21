مؤتمر توخيل: الوقت ليس مناسبا لإطلاق النكات عن لوكاكو.. ويعجبني إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وتوماس توخيل

علق توماس توخيل مدرب تشيلسي عن سوء مستوى روميلو لوكاكو لاعب الفريق خلال الفترة الماضية.

ويلعب تشيلسي مع ليل غدا الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لوكاكو لم يشارك في مباراتنا الأخيرة بشكل فعال بشكل كبير في بعض الأحيان يكون هذا النحو مع المهاجمين إذا عانوا قليلا من الثقة في النفس أو إيجاد المساحات في دفاع الخصم".

أخبار متعلقة
سلبية مسحة زيزو.. ومحاولات لسفره بشكل مباشر إلى المغرب مغربي: الاحتراف مبكرا سيساعدني قبل العودة للأهلي.. ياسر: أسعى لاكتساب خبرات جديدة تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي

واستمر "بالطبع هذا ليس ما يريده لوكاكو أو نحن ولكن هذا ليس الوقت المناسب للضحك أو إطلاق النكات عليه، هو في دائرة الضوء وسنحميه بالطبع".

وتابع "أزبليكويتا يبدو في حال أفضل من هودسون أدوي الذي لم يشترك في تدريبات الأمس، ولكن أزبليكويتا اشترك في التدريبات ولم يكن هناك أي ردف فعل سيء وإذا استمر الأمر على هذا النحو سيكون متاحا للعب غدا".

وواصل ماسون ماونت يقدم موسم رائع على المستوى الفردي واعتقد بانه سيحاول العودة للتدريبات اليوم، لقد غاب لفترة طويلة لكي يلعب بشكل أساسي ولكنه قد يكون جزء من قائمة الفريق".

وأضاف "إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب؟ كان لدي انطباع ربما حتى الآن بان ذلك القرار يعطي الفرصة لتلعب بشكل أكبر هجوميا لأنك ستريد أن تسجل الأهداف دون الخوف من تلقي شباكك وفي اجتماع المدربين في الاتحاد الأوروبي أغلب المدربين قد صوتوا لذلك القرار".

وأردف "لقد أحببت قاعدة الهدف خارج الملعب أيضا لأنه كان عليك أن تجري بعض الحسابات داخل المباراة لقد فهمت ذلك وكان الأمر مثيرا لكن في الوقت نفسه لم أفهم مطلقا لماذا يمكن أن تكون نتيجة 3-1 أفضل من 2-0، ربما كان من الصعب تسجيل ثلاثة أهداف وربما كانت أفضل من تسجيل هدفين والحصول على شباك نظيفة في المباراة الثانية".

وأتم "ليل يعانون خلال هذا الموسم في الدوري بالفعل وهناك أسباب ذلك، كان لديهم مدرب رائع ولاعبون رائعون وكانوا منافين للغاية عندما كنت مدربا لباريس سان جيرمان كان يمكنك أن تشعر بأنه فريق قوي ونادي عاطفي جدا وكان من الصعب جدا أن تلعب على ملعبهم ".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب ليل يوم الأربعاء 16 مارس المقبل.

تشيلسي ليل دوري أبطال أوروبا توماس توخيل
نرشح لكم
مؤتمر موراتا: أليجري طلب مني البقاء مع الفريق.. وستحب فياريال إذا كنت تعرف كرة القدم شاو: قد يظنني البعض غبيا.. لكن يونايتد قادر على الفوز بدوري الأبطال فابريجاس: الحكم على ميسي بسبب ركلة جزاء أمر سخيف.. هل تتذكرون ما حدث في برشلونة؟ بوكيتينو: راضي تماما عن ميسي أمام ريال مدريد.. إنه كرة القدم مولر: مباراتنا ضد سالزبورج كانت ممتعة لهذه الأسباب فان دايك: نأمل الاستمرار في استغلال سلاح الكرات الثابتة ناجلزمان: نستحق التعادل مع سالزبورج أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط إنتر
أخر الأخبار
خسارة فاركو.. رأسية البديل النيجيري تمنح طلائع الجيش فوزه الثاني 34 ثاتيه | الدوري المصري
الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
الاتحاد الإنجليزي يحقق في إصابة إيلانجا بمقذوفات من جماهير ليدز 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراة الـ100 دقيقة.. مصطفى محمد يصنع هدفا في فوز جالاتا سراي المثير على جوزتيبي 49 دقيقة | المحترفون
خوان براون يتحدث لـ في الجول عن علاقته مع مارادونا.. ووالده الذي رفض الخروج من نهائي المونديال إلا ميتا 56 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن شرط حضور مباراة السنغال ساعة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش