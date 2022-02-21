مؤتمر توخيل: الوقت ليس مناسبا لإطلاق النكات عن لوكاكو.. ويعجبني إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض

علق توماس توخيل مدرب تشيلسي عن سوء مستوى روميلو لوكاكو لاعب الفريق خلال الفترة الماضية.

ويلعب تشيلسي مع ليل غدا الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لوكاكو لم يشارك في مباراتنا الأخيرة بشكل فعال بشكل كبير في بعض الأحيان يكون هذا النحو مع المهاجمين إذا عانوا قليلا من الثقة في النفس أو إيجاد المساحات في دفاع الخصم".

واستمر "بالطبع هذا ليس ما يريده لوكاكو أو نحن ولكن هذا ليس الوقت المناسب للضحك أو إطلاق النكات عليه، هو في دائرة الضوء وسنحميه بالطبع".

وتابع "أزبليكويتا يبدو في حال أفضل من هودسون أدوي الذي لم يشترك في تدريبات الأمس، ولكن أزبليكويتا اشترك في التدريبات ولم يكن هناك أي ردف فعل سيء وإذا استمر الأمر على هذا النحو سيكون متاحا للعب غدا".

وواصل ماسون ماونت يقدم موسم رائع على المستوى الفردي واعتقد بانه سيحاول العودة للتدريبات اليوم، لقد غاب لفترة طويلة لكي يلعب بشكل أساسي ولكنه قد يكون جزء من قائمة الفريق".

وأضاف "إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب؟ كان لدي انطباع ربما حتى الآن بان ذلك القرار يعطي الفرصة لتلعب بشكل أكبر هجوميا لأنك ستريد أن تسجل الأهداف دون الخوف من تلقي شباكك وفي اجتماع المدربين في الاتحاد الأوروبي أغلب المدربين قد صوتوا لذلك القرار".

وأردف "لقد أحببت قاعدة الهدف خارج الملعب أيضا لأنه كان عليك أن تجري بعض الحسابات داخل المباراة لقد فهمت ذلك وكان الأمر مثيرا لكن في الوقت نفسه لم أفهم مطلقا لماذا يمكن أن تكون نتيجة 3-1 أفضل من 2-0، ربما كان من الصعب تسجيل ثلاثة أهداف وربما كانت أفضل من تسجيل هدفين والحصول على شباك نظيفة في المباراة الثانية".

وأتم "ليل يعانون خلال هذا الموسم في الدوري بالفعل وهناك أسباب ذلك، كان لديهم مدرب رائع ولاعبون رائعون وكانوا منافين للغاية عندما كنت مدربا لباريس سان جيرمان كان يمكنك أن تشعر بأنه فريق قوي ونادي عاطفي جدا وكان من الصعب جدا أن تلعب على ملعبهم ".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب ليل يوم الأربعاء 16 مارس المقبل.