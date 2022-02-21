مغربي: الاحتراف مبكرا سيساعدني قبل العودة للأهلي.. ياسر: أسعى لاكتساب خبرات جديدة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:32

كتب : حسام نور الدين

محمد مغربي - محمد ياسر - شباب الأهلي

قال محمد مغربي إن خوض تجربة احتراف في صفوف تيبليتسه التشيكي مؤكدا أنها ستساعدعهه قبل العودة للفريق الأحمر أكثر نضجا.

محمد مغربي

النادي : تبليتسه

الأهلي

وأعلن الأهلي اليوم الإثنين إعارة لاعبيه محمد مغربي ومحمد ياسر لصفوف تيبليتسه التشيكي لعامين ونصف.

وتحدث مغربي لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "أشكر الإدارة والجهاز الفني لمساعدتي في الإعارة التي ستساعدني كثيرا للعودة أكثر نضجا للأهلي إن أراد النادي ذلك".

أخبار متعلقة
تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي الموج الأزرق يغرق العالمي مجددا.. الهلال يقلب الطاولة على النصر ويطير لنصف نهائي الكأس مؤتمر موراتا: أليجري طلب مني البقاء مع الفريق.. وستحب فياريال إذا كنت تعرف كرة القدم

وواصل "أو السماح لي بالتدج في دوريات ومستويات أقوى في أوروبا".

فيما تحدث محمد ياسر قائلا: "اللعب في أوروبا خطوة هامة للاحتراف وأتمنى أن تكون بداية موفقة لي".

وتابع "المشاركة في كأس الرابطة كان له دورا كبيرا في إتمام الإعارة بعد متابعة الفريق التشيكي لي خلالها".

وأتم "أتمنى تقديم أفضل ما لدي للاحتراف في دوريات أقوى أو العودة للأهلي بخبرات ومستويات أفضل وفقا لرؤية النادي".

الأهلي محمد مغربي محمد ياسر
نرشح لكم
مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) - (0) فاركو.. شكري نجيب يسدد ولكن تضيع المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
استعدادا لمباراة الوداد.. حازم إمام ينتظم في مران الزمالك 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر توخيل: الوقت ليس مناسبا لإطلاق النكات عن لوكاكو.. ويعجبني إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلبية مسحة زيزو.. ومحاولات لسفره بشكل مباشر إلى المغرب 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مغربي: الاحتراف مبكرا سيساعدني قبل العودة للأهلي.. ياسر: أسعى لاكتساب خبرات جديدة 18 دقيقة | الدوري المصري
تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) - (0) فاركو.. شكري نجيب يسدد ولكن تضيع 58 دقيقة | الدوري المصري
الموج الأزرق يغرق العالمي مجددا.. الهلال يقلب الطاولة على النصر ويطير لنصف نهائي الكأس ساعة | السعودية
مؤتمر موراتا: أليجري طلب مني البقاء مع الفريق.. وستحب فياريال إذا كنت تعرف كرة القدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش