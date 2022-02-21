مغربي: الاحتراف مبكرا سيساعدني قبل العودة للأهلي.. ياسر: أسعى لاكتساب خبرات جديدة

قال محمد مغربي إن خوض تجربة احتراف في صفوف تيبليتسه التشيكي مؤكدا أنها ستساعدعهه قبل العودة للفريق الأحمر أكثر نضجا.

محمد مغربي النادي : تبليتسه الأهلي

وأعلن الأهلي اليوم الإثنين إعارة لاعبيه محمد مغربي ومحمد ياسر لصفوف تيبليتسه التشيكي لعامين ونصف.

وتحدث مغربي لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "أشكر الإدارة والجهاز الفني لمساعدتي في الإعارة التي ستساعدني كثيرا للعودة أكثر نضجا للأهلي إن أراد النادي ذلك".

وواصل "أو السماح لي بالتدج في دوريات ومستويات أقوى في أوروبا".

فيما تحدث محمد ياسر قائلا: "اللعب في أوروبا خطوة هامة للاحتراف وأتمنى أن تكون بداية موفقة لي".

وتابع "المشاركة في كأس الرابطة كان له دورا كبيرا في إتمام الإعارة بعد متابعة الفريق التشيكي لي خلالها".

وأتم "أتمنى تقديم أفضل ما لدي للاحتراف في دوريات أقوى أو العودة للأهلي بخبرات ومستويات أفضل وفقا لرؤية النادي".