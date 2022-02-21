الموج الأزرق يغرق العالمي مجددا.. الهلال يقلب الطاولة على النصر ويطير لنصف نهائي الكأس

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الهلال بالفوز على النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

اكستى مرسول بارك باللون الأزرق مجددا بعدما قلب الهلال الطاولة على النصر وفاز عليه في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين لهدف اليوم الإثنين.

افتتح أندرسون تاليسكا أهداف النصر في الدقيقة 17.

لكن في الشوط الثاني قلب الهلال الطاولة بهدفين في 18 دقيقة.

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إذ أدرك أوديون إيجالو التعادل للهلال في الدقيقة 62.

وأضاف سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتعد هذه هي ثاني مرة على التوالي يلتقي فيها الفريقين في مرسول بارك بعد مواجهتهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ووقتها فاز الهلال بهدفين لهدف كذلك.

وبذلك ينتظر الهلال ملاقاة الفائز من الشباب والأهلي في نصف النهائي.

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها الهلال لنصف النهائي بعد موسم 2019-2020 حينما توج باللقب على حساب النصر نفسه آنذاك.

وتوج الهلال باللقب تسع مرات من قبل بالتساوي مع الاتحاد فيما يعد الأهلي أكثر المتوجين بالكأس بـ13 مرة.

أما النصر فتوج باللقب ست مرات فقط.

الهلال النصر
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