مؤتمر موراتا: أليجري طلب مني البقاء مع الفريق.. وستحب فياريال إذا كنت تعرف كرة القدم

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس × ميلان

كشف ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس عن سبب فشل انتقاله إلى برشلونة خلال شهر يناير الماضي.

ويلعب يوفنتوس مع فياريال غدا الثلاثاء على ملعب لا سيراميكا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال موراتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في الشهر الماضي قمنا بتغيير الديناميكيات وأصبحنا نتفاعل بشكل أفضل مع الصعوبات، ومباراة يوم الجمعة كان من الممكن ان تسير بشكل أسوء".

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وتابع "فلاهوفيتش لاعب رائع، لقد رأينا بالفعل في عينيه هذا الصباح كيف يشعر حيال المباراة مع فياريال، لقد تكيف بشكل رائع داخل وخارج الملعب ونأمل غدا أن يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "كان المدرب يثق بي دائما فهو يعرف نقاط قوتي وضعفي تماما وأخبرني بأنه علي أن أبقى مع الفريق لأنه يعتمد علي والآن علي أن أبذل قصارى جهدي لأستعيد الثقة".

واستمر "فشل الانتقال لبرشلونة؟ لا يهم، لقد تحدثت مع أليجري في شهر يناير الماضي وأخبرني أن وصول فلاهوفيتش سيساعدني كثيرا وقد فعل ذلك، أنا سعيد وإذا كان الأمر بيدي سأبقى دائما في يوفنتوس".

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث في دوري أبطال أوروبا ومن المستحيل معرفة ذلك، أنت دائما بحاجة إلى الحظ وكل الأبطال في السنوات الأخيرة كانوا على وشك المغادرة في وقت ما ولكن ما أعرفه بأن منافسينا لن يكون لديهم وقت سهل في محاولة الفوز علينا".

وأتم "إذا كنت تعرف كرة القدم فستعجب بفياريال إنه فريق صاحب أفكار واضحة ويعرف ما الذي يلعب عليه، وهم يلعبون ككتلة واحدة بدون كرة أيضا ويجب علينا أن نلعب مباراة جادة للغاية".

وستقام مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس يوم الأربعاء 16 مارس المقبل.

ألفارو موراتا ألفارو موراتا - يوفنتوس فياريال دوري أبطال أوروبا
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