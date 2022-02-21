المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي

فشل المقاولون العرب في تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم، وتعادل سلبيا مع سموحة في الجولة العاشرة من المسابقة.

واستمرت سلسلة مباريات المقاولون دون تحقيق أي فوز في الدوري المصري هذا الموسم، للمباراة التاسعة على التوالي، بعدما فاز في الجولة الأولى على إيسترن كومباني.

بينما توقفت سلسلة انتصارات سموحة بعدما فاز في المباريات الثلاثة الماضية على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

ووصل المقاولون العرب إلى النقطة 8 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 19 في المركز الرابع.

واستعاد سموحة خلال المباراة مهاجمه مروان حمدي الذي غاب عن مواجهة الزمالك السابقة بسبب الإيقاف.

بينما استمر غياب مدافعه أحمد رمضان "بيكهام" للإيقاف.

ويلعب المقاولون في المباراة المقبلة ضد فيوتشر يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي سموحة مع نظيره غزل المحلة يوم الأحد.