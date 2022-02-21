تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عبد العزيز "مودي" – رامي صبري

الوسط: جابر كامل – جيفرسون إينكادا – محمود عماد – محمود حمادة

الهجوم: شكري نجيب – وليد علي – عمرو جمال

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد سعيد "شيكا" – عزمي جوما – علي بهيج – أحمد شريف – محمود جهاد – أحمد عوض – أحمد الصغيري – رزقي حمرون – محمد أسامة.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: خالد سطوحي – مصطفى الزناري – محمد الجويني

الوسط: أحمد زولا – مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد ناصف

الهجوم: ميدو جابر – جون أنطوي – كريم الطيب

ويحتل فاركو المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ16 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.