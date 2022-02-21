تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:11

كتب : أحمد الخولي

عمرو جمال - فاركو - الزمالك

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

أخبار متعلقة
موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي ياسر: طموحي بعد التشيك اللعب الدوري الألماني.. وهذه رسالة موسيماني قائمة الأهلي – غياب معلول وأيمن أشرف وعبد المنعم.. وعودة الشناوي

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عبد العزيز "مودي" – رامي صبري

الوسط: جابر كامل – جيفرسون إينكادا – محمود عماد – محمود حمادة

الهجوم: شكري نجيب – وليد علي – عمرو جمال

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد سعيد "شيكا" – عزمي جوما – علي بهيج – أحمد شريف – محمود جهاد – أحمد عوض – أحمد الصغيري – رزقي حمرون – محمد أسامة.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: خالد سطوحي – مصطفى الزناري – محمد الجويني

الوسط: أحمد زولا – مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد ناصف

الهجوم: ميدو جابر – جون أنطوي – كريم الطيب

ويحتل فاركو المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ16 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

عمرو جمال فاركو الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك
أخر الأخبار
المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي 6 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش 33 دقيقة | الدوري المصري
براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
استعدادا للعودة رسميا.. إريكسن يصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعويض كبير وتكريم..أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبد الحق نوري 56 دقيقة | أوروبا
مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد جوزتيبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش