سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن كواليس مفاوضات سيرجيو راموس مع إدارة ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة التي قضاها مع النادي.

وفقا لسبورت فإن التنافس بين راموس وجيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق لم يكن داخل الملعب فقط بالامتد للخارج وإلى مفاوضات تمديد عقده في كل مناسبة

راموس كان يستخدم بيكيه دائما كأداة ضغط على إدارة ريال مدريد من أجل زيادة عقده وكان في كل تجديد للعقد يقول للإدارة بأن بيكيه يتقاذى الكثير وأنا أريد نفس الشيء أو أكثر.

الصحيفة شددت على أن راموس كان يتابع أخبار راتب بيكيه بكثرة بعد الحديث عن راتبه الضخم وعند التأكد من ذلك شعر راموس بالغضب لأن بيكيه تقاضى أكثر منه لعدة مواسم، ولذلك كان راموس يستخدم بيكيه في كل وقت يمدد فيه تعاقده مع النادي ليتساوى معه على الأقل.

وكان راموس قد انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي مع انتهاء عقده مع ريال مدريد وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.

ولم يشارك راموس مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات فقط بسبب معاناته من الإصابات المتكررة في ركبته.