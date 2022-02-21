تعويض كبير وتكريم..أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبد الحق نوري

توصلت عائلة عبد الحق نوري لاتفاق بشأن التعويض الذي سيدفعه النادي للاعب.

وكان اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية سقط مغشيا عليه في مباراة ودية أمام فيردر بريمن يوم 8 يوليو 2017.

ولاحقا في أغسطس 2018 استفاق عبد الحق من الغيبوبة، قبل أن يعود للمنزل في مارس 2020 ليكون تحت رعاية عائلته.

وكشف أياكس في وقت لاحق أن الرعاية الطبية لنوري في المرحلة الحادة في الميدان لم تكن كافية ، وباعتباره صاحب عمل ، فقد أقر بالمسؤولية عن العواقب.

وتم إنهاء الإجراءات التي رفعتها عائلة نوري أمام لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم نتيجة لهذه التسوية الودية.

وستحصل عائلة اللاعب على تعويض قدره 7,850,000 يورو.

وتكفل أياكس بمصاريف علاج ورعاية اللاعب وسيواصل القيام بذلك.

وقال إيدوين فان دير سار المدير العام للنادي: "إنه لأمر جيد أنه تم التوصل إلى اتفاق، ندرك جميعا أن معاناة عبد الحق وأحبائه لم تنته بعد. لا يزال الوضع محزنا للغاية وهذا ما نشعر به هنا في أياكس أيضا".

وأضاف "نحن نقدر بشدة الطريقة التي تعتني بها الأسرة بعبد الحق ليلا ونهارا بالكثير من الحب والاهتمام. عندما أزوره، يتم الترحيب بي دائما بأذرع مفتوحة من قبل العائلة. هذا ينطبق أيضًا على باقي زملائه أياكس الآخرين ونحن نقدر ذلك بشكل كبير".

وأتم "سيبقى الرابط بين أياكس وعائلة نوري دائما. ليس فقط بسبب كأس عبد الحق نوري الذي تقدمه الأسرة سنويا لأعظم المواهب في تعليمنا. وأيضا لأننا قررنا إعطاء الرقم 34 لعائلة نوري. لن يتم اللعب بالرقم 34 مرة أخرى إلا إذا أرادت عائلة نوري وأياكس إجراء استثناء معا. سيتم وضع متعلقات غرفة خلع الملابس لعبد الحق أيضا في متجر النادي بجوار المدخل الرئيسي للملعب. لقد حافظنا على ذلك بعناية في الملعب في السنوات الأخيرة".

وشدد عبد الرحيم نوري في وقت سابق أن وضع شقيقه تحسن منذ تم نقله من المستشفى إلى المنزل، مضيفا أنه "على دراية بمكان وجوده، حيث أنه عاد إلى بيئته المألوفة ضمن عائلته".

وتابع مؤكدا أن شقيقه استفاق من غيبوبته ورغم أنه لا يزال طريح الفراش إلا أنه أصبح يتفاعل ويتواصل مع أسرته إما بتحريك حاجبيه أو بالابتسام، كما أصبح قادرا على النوم والأكل.

وأوضح شقيق "آبي" أن أفراد أسرته يتحدثون معه وكأنه ليس مريضا، ويشاهدون برفقته مباريات كرة القدم في غرفة المعيشة.