مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد جوزتيبي

دفع دومينيك تورينت المدير الفني فريق جالاتا سراي بـ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لمواجهة جوزتيبي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويلعب جالاتا سراي ضد جوزتيبي في الجولة الـ26 من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:

المرمى: بينا

الدفاع: عمر عبد اللاي – فيكتور نيلسون – ماركاو – عمر بايرام

الوسط: تايلان أنتايلي – إريك بولجار – خليل ديرفيسوجا

الهجوم: ريان بابل – كريم أكتوركوجلو – مصطفى محمد

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 30 مباراة في مختلف البطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف.