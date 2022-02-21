مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد جوزتيبي
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 18:39
كتب : FilGoal
دفع دومينيك تورينت المدير الفني فريق جالاتا سراي بـ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لمواجهة جوزتيبي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويلعب جالاتا سراي ضد جوزتيبي في الجولة الـ26 من الدوري التركي.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:
المرمى: بينا
الدفاع: عمر عبد اللاي – فيكتور نيلسون – ماركاو – عمر بايرام
الوسط: تايلان أنتايلي – إريك بولجار – خليل ديرفيسوجا
الهجوم: ريان بابل – كريم أكتوركوجلو – مصطفى محمد
ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 30 مباراة في مختلف البطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف.
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