مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد جوزتيبي

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

دفع دومينيك تورينت المدير الفني فريق جالاتا سراي بـ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لمواجهة جوزتيبي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويلعب جالاتا سراي ضد جوزتيبي في الجولة الـ26 من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:

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المرمى: بينا

الدفاع: عمر عبد اللاي – فيكتور نيلسون – ماركاو – عمر بايرام

الوسط: تايلان أنتايلي – إريك بولجار – خليل ديرفيسوجا

الهجوم: ريان بابل – كريم أكتوركوجلو – مصطفى محمد

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 30 مباراة في مختلف البطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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