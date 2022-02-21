براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي

هل تعرف أن خوان براون المدير الفني السابق للإسماعيلي سبق له تدريب أشرف بنشرقي ومحمد عواد في الهلال والوحدة السعوديين قبل انتقالهما للزمالك؟ فكيف كانت التجربة معهما؟

وما هو رأيه في هزيمة الهلال القاسية ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 برباعية دون رد؟

كل ذلك تحدث عنه خوان براون في الجزء الرابع من حواره مع FilGoal.com.

وعن كيف تلقى نبأ تعيينه مدربا للهلال أجاب "كان الأمر مدعاة للسعادة وتحدٍ رائع".

وبسؤاله هل كانت مفاجأة أجاب "ليست مفاجأة بعض الشيء نعم لكني كنت في الهلال منذ 3 سنوات وكنت مدركًا للحب والثقة التي يكنها لي الأمير".

وواصل "وذات يوم هاتفني وأخبرني أنه سيجتمع مع رامون دياز ولا يعرف ما سيحدث ولكن لو تم اتخاذ قرار رحيل رامون فإنه يريدني أن أتولى مهمة الفريق الأول لو كنت قادرًا، فوافقت ومن هنا بدأنا المهمة مع الفريق وأجرينا عدة تغييرات".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "وقد كان واضحًا دومًا معي أنه أراد حصد لقب الدوري ولم يهمه دوري أبطال آسيا لأن الفريق بدأ فيها بشكل سيئ وهذه البطولة لم تعد تهمه لكنه أراد الفوز بالدوري ولحسن الحظ استطعنا تحقيقه".

وأضاف "أكن مشاعر كبيرة لهذا النادي حيث قضيت 3 سنوات ونصف رائعة لأننا حصدنا الكثير من الألقاب وصعّدنا العديد من الشبان للفريق الأول وهم لا يزالوا يلعبون مع الهلال حتى اليوم ثم قدت الفريق الأول وحصدنا لقب الدوري وأمتلك دومًا ذكريات جميلة مع الهلال".

وعن رأيه في عودة رامون دياز للهلال مرة أخرى قال: "أنا سعيد لأجل رامون إنه شخص رائع، وقد قام بعمل مميز في الهلال وظهر بصورة جيدة آمل له الأفضل".

وواصل "أتمنى أن ينجح لأجل النادي ولأجله إنه مدرب أرجنتيني ودائمًا ما أقول إننا نتمنى الأفضل للمدربين الأرجنتينيين في الخارج لأن ذلك يفتح الباب أمام مدربين ولاعبين آخرين ولهذا آمل له الأفضل لدي علاقة رائعة معه أتمنى أن تسير الأمور معه بشكل جيد أعرف أنه بدأ مهمته يوم أمس بشكل رائع وآمل أن يحسّن من وضع الفريق".

وعن هزيمة الأهلي ضد الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية قال: "أعتقد أن الهلال لعب مباراة كبيرة أمام تشيلسي وبعدها قرر المدرب إعطاء الفرص للاعبين آخرين وبدلاء للعب هذه المباراة ثم تعرض الفريق لبطاقة حمراء مبكرة".

وشدد "واليوم اللعب بلاعب أقل في كرة القدم لفترة طويلة بات صعبًا جدًا خصوصًا في هذا المستوى وأعتقد أن تلك الأمور كانت مؤثرة وتسببت في عدم قدرة الهلال على الظهور بشكل يلائم المباراة".

أما عن عمله مع أشرف بنشرقي في الهلال فقال: "أشرف لاعب كبير وقد ساعدنا كثيرًا وقتها إنه لاعب غير تقليدي على الجناح ويتميّز بمهارة كبيرة وسرعة هائلة وقدرة على التسديد قابلته عندما لعبنا أمام الزمالك قمت باحتضان".

وتابع " وكما قلت للاعبين أن المميز في كوني مدربًا أنه لاحقًا عندما نتقابل مجددًا فإني سأكون قادرًا على النظر في وجهك واحتضانك وتذكر اللحظات الجميلة التي تشاركناها سويًا وهذا حدث لي مع أشرف ومع لاعبين كُثر آخرين".

أما عن عمله مع محمد عواد في الوحدة وهل يود توجيه نصيحة له"من أنا حتى أنصحه تجمعني علاقة رائعة مع عواد أتحدث معه يوميًا يتحلى باحترافية شديدة وقدّم مستوى مميزًا معنا في الوحدة أعتقد أنه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري ليس لدي نصيحة له لكني أعتقد أنه يجب أن يواصل في طريقه".

وأردف "إنه شخص محترف يتدرّب بجدية دائمًا كما يتدرّب بمفرده وبالطبع بهذه المميزات سيواصل التواجد في مستوى عالٍ وآمل أن ينضم للمنتخب، آمل له الأفضل".

وبسؤاله هل الأفضل له القتال على مركزه مع محمد أبو جبل أم الانتقال لناد آخر ليكون الحارس الأساسي بلا منافسه أتم خوان براون حديثه "هو من يجب أن يقرر ذلك إنها قرارات شخصية هو لاعب ذكي جدًا ومحترف وقدراته مميزة وليس لدي شك أنه سيكون قادرًا على اتخاذ القرار الأفضل لمسيرته بالتأكيد هو هناك لأنه يعرف أن ذلك الأفضل له وليس لدي شك في قدرته على اختيار الأفضل لمسيرته".

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