بعد الفوز على الأهلي بـ 8 أهداف.. السد يتوج بالدوري القطري

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي السد بهدف بغداد بونجاح في مرمى الأهلي

توج السد بلقب دوري نجوم قطر للمرة الـ 16 في تاريخه والثانية على التوالي.

وفاز السد في مباراته الأخيرة في الدوري على الأهلي بثمانية أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 19.

تقدم أكرم عفيف للسد بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة قبل أن ضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 29 من ركلة جزاء احتسبت على محمد الكنعاني لاعب الأهلي الذي قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء من أجله.

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وأضاف خوخي بوعلام الهدف الثالث للسد في الدقيقة الـ 33، قبل ثلاث دقائق فقط من الهدف الرابع الذي سجله سانتي كازورلا.

وفي الدقييقة الـ 42 سجل بغداد بونجاح الهدف الخامس من كرة رأسية لينتهي الشوط الأول بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني بدأ الأهلي بشكل جيد وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق عبد الرشيد عمارو والدوكالي الصيد.

وبعد دقيقة واحدة عاد السد لتسجيل الهدف السادس عن طريق أندري أيو قبل أن يضيف يوسف عبد الرازق الهدف السابع في الدقيقة الـ 77.

وأنهى أندري أيو أهداف السد بتسجيله للهدف الثامن في الدقيقة الـ 94.

بذلك الفوز ارتفع رصيد السد للنقطة الـ 52 في المركز الأول بفارق 13 نقطة عن الدحيل صاحب المركز الثاني ليضمن تحقيق لقب دوري نجوم قطر رسميا قبل 4 جولات على النهاية.

السد القطري دوري نجوم قطر
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