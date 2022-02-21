براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي

شدد خوان براون المدير الفني للإسماعيلي أن إحصائياته مع الفريق لا تكذب مؤكدا أن الدراويش تحسنوا تحت قيادته وأن الهزيمة من بيراميدز كانت طبيعية للفوارق بين الفريقين.

كما يؤمن براون أن اللاعب المصري يستطيع اللعب في الأرجنتين.

وفي ثالث أجزاء حوار خوان براون مع FilGoal.com تحدث كذلك عن اختفاء بنسون شيلونجو من الدراويش وهل يعتقد أن تعادله مع الأهلي في كأس الرابطة تسبب في رحيله؟

وتحدث براون لـFilGoal.com قائلا: "أعتقد أن اللاعب المصري قادر على اللعب في الأرجنتين أو أمريكا الجنوبية".

وواصل بالطبع ليس جميعهم، إنها دوريات مختلفة، وثقافات مختلفة وطريقة لعب مختلفة ولكن مثلما الحال مع العالم كله هناك لاعبون مصريون يستطيعون اللعب في الأرجنتين مثلما هناك لاعبون أرجنتينيون يمكنهم اللعب في مصروالبعض الآخر لا يستطيع لكن دون شك هناك لاعبون قادرون على الظهور بشكلٍ مميز في الأرجنتين".

وعن اختفاء شيلونجو قال المدرب الأرجنتيني: "الأمر يرجع قبل كل شيء لغياب النظام في النادي".

وأوضح "كان المهاجم الوحيد لدينا ثم لاحظت أنه لا يريد اللعب وذات يوم جئنا إلى النادي وأدركنا أنه لم يعد موجودًا لعله لديه أسبابه لا أعرف لهذا أؤكد دائمًا أن تلك الأمور تتطلب وقتًا لتُنظَم".

وتابع "وكل ذلك ينعكس على أرض الملعب كل ذلك الاضطراب لكن في العموم أعتقد أن فريقنا تحسّن كثيرًا منذ قدومنا".

وأضاف "الآن الفريق لديه فكرة واضحة والإحصائيات تبرهن على ذلك الإحصائيات لا تكذب أبدًا وأثبتت أن الفريق تحسّن".

وواصل "الفريق تلقى أهدافًا أقل تعرض لفرص أقل خلق فرصًا أكثر للتسجيل خسرنا 3 مباريات فقط منها أول مباراة أمام الزمالك بعد يومين فقط من التدرب ثم خسرنا أمام سموحة في الإسكندرية بآخر دقيقةوهو الفريق صاحب المركز الثالث حاليًا".

وتابع "ثم خسرنا أمام بيراميدز والواقع أن بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري بالنسبة لي وهناك فارق كبير بيننا وبيراميدز ولهذا أعتقد أن نتائجنا كانت طبيعية لو اعتقد شخص أننا سنفوز بكل المباريات وأنها ستكون سهلة فأنا كمدرب يجب أن أخبره: لا".

وشدد "سنقاتل ولا أكثر، ذلك هو الواقع بالنسبة لي".

وعن باهر المحمدي لاعب الدراويش وهل يستطيع اللعب في فرق أكبر أجاب "أعتقد ذلك إنه لاعب كبير بالنسبة لي هو قلب دفاع على عكس ما يقوله البعض بشأن قدرته على اللعب كظهير أيمن".

وأردف "يمكن أن يشغل ذلك المركز في حالات الطوارئ لكنه في الأساس قلب دفاع يمتلك مهارات كبيرة هو شجاع للغاية ويمتلك الشخصية والثقة في النفس إنه فتى شاب ولا أشك أنه لو واصل التطور والتحسن فإنه سيتمكن من اللعب في فريق أكبر".

وعن تعادله مع شباب الأهلي في كأس الرابطة وهل يعتقد أن ذلك الأمر تسبب في رحيله أجاب "لا أعتقد ذلك لكن ذلك من منظوري".

وأردف "خضنا كأس الرابطة لإعداد اللاعبين حاولنا الدفع بلاعبين جدد لم يكونوا قد تدرّبوا معنا وأعتقد أنه في العموم كنا متفوقين للغاية خلال المباراة خلقنا فرصًا أكثر للتسجيل وعندما لا تترجمها لأهداف فإنك ستعاني في النهاية وهذا ما حدث معنا".

وتابع "الحكم للحظة لم يساعدنا وتم احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها بآخر دقيقة وأدركوا التعادل من خلالها".

وأكمل طأريد أن أعتقد أن تلك النتيجة لم تكن ذات تأثير لأني لو اعتقدت غير ذلك فهذا يعني أن النادي لم يمتلك مشروعًا طويل الأمد أبدًا وأن النادي يسير على خطى السنوات الماضية وأنه لا يريد تغيير شيء".

وأتم خوان براون حديثه قائلا: "وآمل ألا يكون الوضع كذلك لصالح النادي لأني أحببت النادي وأتمنى له الأفضل".

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وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز عقب مرور تسع جولات من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل مما دفع مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي بإقالة خوان براون المدير الفني.