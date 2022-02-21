موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سؤال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق عن أليو ديانج، مشيرا إلى أن مدافعه محمد عبد المنعم لاعب بمواصفات أوروبية.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لـ On the whistle podcast: "آرسين فينجر سألني عن أليو ديانج وقال لي أنه لاعب جيد، إنه لاعب يتواجد في الأهلي وفاز بعديد البطولات. لديه خبرة كبيرة ويمكنه أن يلعب في كل مراكز الوسط".

وأضاف "يجب أن يفتح أحد الناس عينيه ليرى اللاعبين المتواجدين في إفريقيا. لديه كل المقومات للعب في الدوري الإنجليزي، لا أقول أنه يمكنه اللعب الآن في مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي ولكنه يمكنه اللعب في فرق أخرى يمكنك أن ترى ناكامبا من زيمبابوي يلعب في أستون فيلا، وبارتي في أرسنال، نديدي وميندي في ليستر سيتي".

وتابع "محمد عبد المنعم لاعب أوروبي ويمكنه اللعب هناك، لاعب قوي وصغير وقدراته جيدة بالكرة ويمكنه القفز للفوز بالصراعات الهوائية أيضا".

واستكمل "لم أجدد تعاقدي مع الأهلي حتى الآن ولكن أؤمن أن هذا سيحدث وسأجدد تعاقدي. إذا لم يحدث ذلك سأكون متفاجئ. وقتها سأقول للمدرب الذي سيأتي بعدي "صديقي، لا أعلم ماذا يجب أن تفوز لتجدد تعاقدك" (ضاحكا)".

وعن السوبر ليج الإفريقي، قال: "ليس لدي فكرة كاملة عن الأمر حتى الآن ولذلك لا يمكن تكوين رأي كامل. ما أعلمه هو أنها ستكون بطولة يتأهل منها 16 فريقا لأقوى فرق القارة، أعتقد أن هذا سيكون جيدا لكرة القدم وبخصوص الرعاية والعوائد المادية".

واستكمل "ولكن هل سيعني هذا إلغاء دوري أبطال إفريقيا؟ وكيف سيؤثر ذلك على الدوريات المحلية؟ الأمور ليست كما في أوروبا فهنا نستغرق الكثير من الوقت للسفر فكيف يمكن أن نفعل ذلك؟".

واستطرد "يجب أن تتواجد تقنية الفيديو في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا فهي واحدة من أساسيات كرة القدم".

وأتم "لابد أن نعتني أيضا بملاعب التدريب والأرضيات، أماكن الإقامة ووسائل السفر لكي نحسن جودة المسابقة بشكل عام. هناك بعض البلاد كنت أسافر إليها في السابق ولا نجد ملاعب للتدريب".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة غدا الثلاثاء لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.