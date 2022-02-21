تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان

أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة الجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بسموحة.

ويعول عودة على المخضرم أحمد علي كامل لقيادة الهجوم، بمعاونة لويس إدوارد إينستروزا ومامادو نياس.

وأتى تشكيل المقاولون كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد عربي

الدفاع: باسم علي – محمود عزت – محمد سمير – حسن الشامي

الوسط: عماد فتحي – محمد مجلي – أحمد عفيفي – لويس إدوارد إينستروزا – مامادو نياس

الهجوم: أحمد علي كامل

البدلاء: حسن شاهين – أمير عابد – محمد حمدي زكي – محمد سالم – كريم مصطفى – عبد الرحمن خالد "جبنة" – أحمد موسى "كابوريا" – فاروقا نور الدين – محمود عبد العزيز

أما أحمد سامي مدرب سموحة، فيتسلح بثلاثي هجومي يقوده عبد الكبير الوادي وحسين فيصل ومروان حمدي، مع جلوس صديق أوجولا وأليا سيلا على دكة البدلاء.

وضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد حكم - رجب نبيل– خالد عبد الفتاح – أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو – محمد كناريا – مصطفى الخواجة – عبد الكبير الوادي – حسين فيصل

الهجوم: مروان حمدي

البدلاء: عمر صلاح – محمد نادي – حمدي علاء – محمد عبد العاطي – صديق أوجولا – أليا سيلا – أبو بكر ليادي – أمير عادل – علي الملواني

يدخل سموحة اللقاء في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.