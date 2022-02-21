موسيماني: لسنا في جيل أبو تريكة لكننا كتبنا تاريخنا الخاص.. وأي مدرب يتمنى الدوري الإنجليزي

بمقارنته مع الجيل الذهبي الذي هيمن على إفريقيا، شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أنه حقق نتائج مميزة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق حتى الآن.

وقال الجنوب إفريقي في حوار بالفيديو مع On the whistle podcast:"صنداونز منافس على لقب الأبطال، وكذلك الزمالك والوداد والترجي. أندية عديدة توجت باللقب من قبل، لديهم فرصة في الموسم الجاري".

وأضاف "انضم لنا لاعبون مميزون في الموسم الجاري، يريدون كتابة تاريخ لأنفسهم لأن هذا مهم في الأهلي، الأساطير يحظون بالتقدير حتى الآن".

وواصل "لا يوجد الآن محمد أبو تريكة أو محمد بركات أو وائل جمعة، ذلك الجيل الذي دربه مانويل جوزيه، لكننا كتبنا تاريخنا الخاص، فزنا بالأبطال مرتين متتاليتين، وحققنا برونزية كأس العالم مرتين متتاليتين. الجيل السابق خسر مرتين أمام مونتيري، لكننا فزنا بدون 9 لاعبين".

وأتم "سجلنا أهدافا كثيرة في الموسم الماضي، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ النادي. لسنا في جيل جوزيه وأبو تريكة لكننا حققنا أشياء غير طبيعية. أردنا الفوز بميدالية مختلفة في المونديال، لكننا لعبنا بدون العديد من العناصر. وتذكر لقاء السوبر ضد الرجاء، اللاعبون عادوا قبل يوم من اللقاء بعد مشاركتهم في كأس العرب. البرونزية هذا العام أهم من الموسم الماضي، لأننا حققنا ما لم يكن متوقعا".

وانتقل موسيماني للحديث عن إنجاز البرونزية في كأس العالم للأندية، وسئل تحديدا عن صورة نجولو كانتي نجم تشيلسي مع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

وقال موسيماني:"(نجولو) كانتي لم يطلب صورة حين جاء إلينا في كأس العالم، سأل عن أليو ديانج، أراد الحديث معه. من أنا لأكون في مكان موجود فيه كانتي وجون تيري، لكن هذه كرة القدم. (توماس) توخيل تحدث معي، سأكتب ما دار بيننا. في جنوب إفريقيا سألوني عن حواري مع جياني إنفانتينو العام الماضي، لكني قلت لهم لن أكشف ذلك الآن".

وأضاف "أوروبا تستفيد من أفضل اللاعبين الأفارقة، مثل ساديو ماني ومحمد صلاح، وكذلك من قارات أخرى مثل ليونيل ميسي وسون هيونج مين، لذلك دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة، ولهذا يبقى الإنجاز في أوروبا ملحوظا أكثر. جيد أن ترى مدى تقدير الناس لما حققته".

واستكمل "الدوري الإنجليزي؟ أي مدرب يتمنى، لكن لا أريد أن يؤثر ذلك على تفكيري وسعادتي بما حققته في إفريقيا. إذا أردت التعرف على عملي شاهد مباراة بايرن ميونيخ، مباراتا بالميراس، لقاء مونتيري. دوما أقول على النادي انتداب مدرب يشبهه، لكن لو تعاقد مع المدرب المتاح ستحدث مشكلة".

واختتم "إذا منحتني فريقا مثل تشيلسي، أعرف كيف يعملون، توخيل أكثر خبرة مني بالطبع، درب لاعبين كبار، لكن هذا لا يعني أن رسالتي للاعبين ستكون مختلفة أو أقل منه. لو أنك طبيب في جنوب إفريقيا فأنت طبيب في إنجلترا".

وعلم FilGoal.com أن موسيماني اتفق مع الأهلي على تجديد العقد موسمين. (التفاصيل)

ويقود موسيماني الفريق منذ أكتوبر 2020.