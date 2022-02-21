موسيماني: هجوم جمهور صنداونز عليّ؟ القرد ليس على ظهري.. ما حدث لـ فينجر يثبت أن الكرة ناكرة للجميل

اعترف بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بصعوبة مهنة المدير الفني في عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن من أراد هذه الوظيفة عليه أن يتحمل سلبياتها.

واسترجع موسيماني هجوم جمهور عليه حين عاد لمواجهة ماميلودي صنداونز، وضرب مثلا بأرسين فينجر المدرب المخضرم الذي قضى 22 عاما في أرسنال.

وقال موسيماني في حوار بالفيديو مع On the whistle podcast:"في كرة القدم عليك أن تركز على عملية البناء، والناتج سيأتي تباعا. لو ركزت على تحقيق الأرقام القياسية ستلعب المباراة بطريقة مختلفة، ستكون عاطفيا أكثر".

وأضاف "العبرة بالنهايات وليس البدايات. تعادلنا يوم الجمعة (ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا). ربما المريخ والهلال يعطلان بعضهما البعض في المجموعة".

ويستعد موسيماني لمواجهة صنداونز في 26 فبراير الجاري و11 مارس المقبل في دوري الأبطال، لقاء يعيد للجنوب إفريقي ذكريات مواجهة ناديه السابق الموسم الماضي، مباراة تعرض فيها لهجوم من بعض الجماهير أثناء توجهه للملعب.

وبسؤاله عن رد فعل متوقع من الجمهور، قال موسيماني (57 عاما):"القرد ليس على ظهري (يقصد أنه لا يتحكم في المسألة)، بل على الناس الذين فعلوا ذلك. لا يمكنني التحكم في أمر كهذا، هذا ليس الجمهور الحقيقي لصنداونز، فأنا أعرفهم لأني قضيت هناك 8 سنوات. الجمهور هناك يعرف بعضه بعضا، ليس كثيرا مثل الأهلي الذي يؤازره 70 مليونا".

واستمر "رد فعلك يكون عاطفيا بعد أمر كهذا، تقول في نفسك: هل ألحقت الضرر بهم؟ كيف يفعلون ذلك بعدما توجت بدوري أبطال إفريقيا (2016) ولعبت معهم في كأس العالم".

وأتم "سألت (أرسين) فينجر عن شعوره بعد الرحيل عن أرسنال، أعتقد أن كرة القدم بها نكران للجميل. لقد ضحى كثيرا من أجل أرسنال. لم ينتقل إلى ريال مدريد، وكذلك برشلونة، لم ينفق الكثير حتى يسدد فواتير النادي وليبني ملعب الإمارات. كمدربين نضحي، هذه طبيعة اللعبة ويجب تقبلها".