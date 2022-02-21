اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 16:02
كتب : إبراهيم رمضان
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت خلال شهر فبراير وأسفرت عن فوز مرتضى منصور برئاسة النادي وقائمته كاملة بمناصب مجلس الإدارة.
وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى مجلس إدارة الزمالك، يفيد باعتماد نتيجة الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
مرتضى منصور - رئيس مجلس الإدارة ٢١١٠٩ صوت
مصطفى هدهود - نائب الرئيس ١٨٨٢٤ صوت
خالد لطيف - أمين الصندوق ٢٠٨٥٢ صوت
جمال عبد الحميد - عضو مجلس إدارة ١٩٧٧٥ صوت
أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة ١٨٥١٢ صوت
علاء مقلد - عضو مجلس إدارة ١٧٩٩٠ صوت
مريم نصحي - عضو مجلس إدارة ١٦٧٥٠ صوت
سليمان وهدان - عضو مجلس إدارة ١٥٥٤٦ صوت
علاء ناجي - عضو مجلس إدارة ١٤٨١٣
بسنت جوهر - عضو مجلس إدارة (شباب) ٢٣١٤٦ صوت
أحمد دعبس - عضو مجلس إدارة (شباب) ١٧٣٢٠ صوت
محمود طه - عضو مجلس إدارة (شباب) ١٦٨١٣ صوت