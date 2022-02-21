اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 16:02

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت خلال شهر فبراير وأسفرت عن فوز مرتضى منصور برئاسة النادي وقائمته كاملة بمناصب مجلس الإدارة.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى مجلس إدارة الزمالك، يفيد باعتماد نتيجة الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

أخبار متعلقة
سيزا: لولا كورونا لاستمر فايلر مع الأهلي ثلاثة أعوام على الأقل.. ولا أمانع تدريب الزمالك الجنايني: لا علاقة لي بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك في اتحاد الكرة مدرب بترو أتليتكو: سنقاتل على الصعود رغم قوة الزمالك والوداد.. وثنائي أثار إعجابي في الأبيض

مرتضى منصور - رئيس مجلس الإدارة ٢١١٠٩ صوت

مصطفى هدهود - نائب الرئيس ١٨٨٢٤ صوت

خالد لطيف - أمين الصندوق ٢٠٨٥٢ صوت

جمال عبد الحميد - عضو مجلس إدارة ١٩٧٧٥ صوت

أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة ١٨٥١٢ صوت

علاء مقلد - عضو مجلس إدارة ١٧٩٩٠ صوت

مريم نصحي - عضو مجلس إدارة ١٦٧٥٠ صوت

سليمان وهدان - عضو مجلس إدارة ١٥٥٤٦ صوت

علاء ناجي - عضو مجلس إدارة ١٤٨١٣

بسنت جوهر - عضو مجلس إدارة (شباب) ٢٣١٤٦ صوت

أحمد دعبس - عضو مجلس إدارة (شباب) ١٧٣٢٠ صوت

محمود طه - عضو مجلس إدارة (شباب) ١٦٨١٣ صوت

الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان
أخر الأخبار
المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي 6 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش 33 دقيقة | الدوري المصري
براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
استعدادا للعودة رسميا.. إريكسن يصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعويض كبير وتكريم..أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبد الحق نوري 56 دقيقة | أوروبا
مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد جوزتيبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش