ياسر: طموحي بعد التشيك اللعب الدوري الألماني.. وهذه رسالة موسيماني

كشف محمد ياسر لاعب الأهلي الشاب، والمعلن انتقاله على سبيل الإعارة لفريق تيبليتسه التشيكي، عن طموحه بعد فترة الإعارة.

محمد ياسر النادي : الأهلي الأهلي

وقال ياسر لإذاعة ميجا إف إم: "كنت لاعبا في نادي شربين وكنت أجيد اللعب تحت رأس الحربة ثم قرر المدير الفني تغيير مركزي باللعب في الهجوم".

وأضاف "طموحي مع الفريق التشيكي الانتقال للدوري الألماني".

وأوضح "بعد تصعيدنا للفريق الأول تحت قيادة بيتسو موسيماني جلس معنا وأكد أننا مثل اللاعبين الكبار وأي لاعب سيجيد في التدريبات سيكون له مكان أساسي مع الفريق".

وكشف "موسيماني عقد جلسة معي أنا ومحمد مغربي وأكد أن الانتقال للفريق التشيكي فرصة جيدة للعودة للنادي أو استكمال مسيرتنا الاحترافية".

وأتم "أتمنى أن أسير على خطى محمد زيدان وألعب في الدوري الألماني".

وفي وقت سابق، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب إلى نادي تيليتسه التشيكي.

وانتقل ثنائي شباب الأهلي إلى الفريق التشيكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.

وأوضح أمير توفيق عبر موقع النادي الرسمي أن إعارة الثنائي جاءت وفقا لاستراتيجية الأهلي وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي وموافقة لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين.