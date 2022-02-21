ياسر: طموحي بعد التشيك اللعب الدوري الألماني.. وهذه رسالة موسيماني

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 16:00

كتب : حامد وجدي

محمد ياسر يسجل هدفا قاتلا للأهلي والحكم يلغي بسبب لمسة يد

كشف محمد ياسر لاعب الأهلي الشاب، والمعلن انتقاله على سبيل الإعارة لفريق تيبليتسه التشيكي، عن طموحه بعد فترة الإعارة.

محمد ياسر

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ياسر لإذاعة ميجا إف إم: "كنت لاعبا في نادي شربين وكنت أجيد اللعب تحت رأس الحربة ثم قرر المدير الفني تغيير مركزي باللعب في الهجوم".

وأضاف "طموحي مع الفريق التشيكي الانتقال للدوري الألماني".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – غياب معلول وأيمن أشرف وعبد المنعم.. وعودة الشناوي غياب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية لـ الأهلي.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم مران الأهلي - الشناوي يعلن جاهزيته.. وتدريبات بدنية لـ معلول

وأوضح "بعد تصعيدنا للفريق الأول تحت قيادة بيتسو موسيماني جلس معنا وأكد أننا مثل اللاعبين الكبار وأي لاعب سيجيد في التدريبات سيكون له مكان أساسي مع الفريق".

وكشف "موسيماني عقد جلسة معي أنا ومحمد مغربي وأكد أن الانتقال للفريق التشيكي فرصة جيدة للعودة للنادي أو استكمال مسيرتنا الاحترافية".

وأتم "أتمنى أن أسير على خطى محمد زيدان وألعب في الدوري الألماني".

وفي وقت سابق، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب إلى نادي تيليتسه التشيكي.

وانتقل ثنائي شباب الأهلي إلى الفريق التشيكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.

وأوضح أمير توفيق عبر موقع النادي الرسمي أن إعارة الثنائي جاءت وفقا لاستراتيجية الأهلي وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي وموافقة لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين.

محمد ياسر محمد مغربي الأهلي تيبليتسه التشيكي
نرشح لكم
رئيس ريال مدريد الأسبق: أتمنى انتقال محمد صلاح للفريق بمشاركة كهربا.. هاتاي يخسر أمام فنربخشة بركلتي جزاء الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد مرموش يعود لقائمة شتوتجارت بعد غياب شهرين
أخر الأخبار
اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
ياسر: طموحي بعد التشيك اللعب الدوري الألماني.. وهذه رسالة موسيماني 14 دقيقة | المحترفون
قائمة الأهلي – غياب معلول وأيمن أشرف وعبد المنعم.. وعودة الشناوي 32 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد الغني: عقد كهربا موثق في موعده الصحيح.. ولا أعلم من يروج للشائعات 40 دقيقة | الدوري المصري
نيمار: أود اللعب في أمريكا لأحصل على إجازة 3 أشهر في الموسم ساعة | أوروبا
الدرجة الثانية - الكرواتي تولتيش يتولى تدريب دجلة ساعة | الدرجة الثانية
غياب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية لـ الأهلي.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم ساعة | الدوري المصري
دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش