قائمة الأهلي – غياب معلول وأيمن أشرف وعبد المنعم.. وعودة الشناوي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي شهدت غيابات دفاعية عديدة.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي علي معلول المصاب بإجهاد في عضلة السمانة، وأيمن أشرف المصاب بآلام في الركبة، ومحمد عبد المنعم المصاب بكدمة في الرأس.

ويعود للقائمة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد تعافيه من إصابته العضلية التي ألمت به في كأس أمم إفريقيا.

وبالتالي، ينضم كذلك الظهير الأيسر الشاب محمد أشرف، والجناح الشاب زياد طارق للقائمة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني – محمد أشرف

وسط الملعب: حمدي فتحي – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – محمد فخري – زياد طارق

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 19 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة ومباراة أقل عن المتصدر بيراميدز.

أما مصر للمقاصة فيحتل المركز الـ 14 بـ 8 نقاط من 9 مباريات.