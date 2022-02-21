نيمار: أود اللعب في أمريكا لأحصل على إجازة 3 أشهر في الموسم

كشف نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان رغبته في اللعب يوما في أمريكا على غرار العديد من أساطير الساحرة المستديرة أبرزهم بيليه وفرانز بيكنباور.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وقال مهاجم برشلونة السابق في حوار مع رونالدو أيقونة البرازيل عبر يوتيوب:"أود اللعب في أمريكا، أود اللعب هناك موسما على الأقل".

وأضاف "لماذا؟ أولا، موسمهم أقصر، سأحصل على إجازة 3 أشهر".

واستمر "أمزح مع زملائي وأقول لهم إنني سأتقاعد وعمري 32 عاما، لكنها مزحة. لا أعلم، صراحة، سألعب حتى أشعر أنني مرهق على الصعيد الذهني. لو صحتي العقلية بخير وكذلك جسمي، سأواصل. صحتي العقلية هي أهم شيء، عقدي مع باريس سينتهي وعمري 34، على الأقل سألعب حتى ذلك الوقت".

وأردف "سأكذب لو قلت إنني لا أطمح لأكون أكثر من سجل في تاريخ منتخب البرازيل، إنه أحد أهدافي. أتمنى بلوغه، أتمنى كسر رقم بيليه لأنه رمز للجميع في البرازيل".

ويحتاج نيمار (30 عاما) لتسجيل 8 أهداف ليصبح أكثر من أحرز أهدافا في تاريخ سيليساو.

نجم سانتوس السابق يحتل الوصافة حاليا برصيد 70 هدفا، خلفا الأسطورة بيليه (77 هدفا).