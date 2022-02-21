الدرجة الثانية - الكرواتي تولتيش يتولى تدريب دجلة

أعلن نادي وادي دجلة عن تعيين الكرواتي إيجور توليتش لخلافة عبد الباقي جمال في تدريب نادي وادي دجلة.

وكان توليتش ضمن مدربي قطاع ناشئي الفريق القاهري.

وكان دجلة قد أعلن رسميا عن اعتذار جمال عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

ودرب جمال الفريق منذ الأسابيع الأخيرة للموسم الماضي، الذي قضاه الفريق في الدوري الممتاز.

واستقال جمال من تدريب دجلة بعد الهزيمة من بتروجت 2-1 في الجولة 19 من مباريات مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.

ويحتل دجلة المركز الرابع في البطولة بـ 32 نقطة.

وبالتالي، لم تغير 6 أندية فقط مدربيها في تلك المجموعة وهي الداخلية والترسانة وبتروجت وزد وبورتو السويس ومنتخب السويس.