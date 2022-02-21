غياب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية لـ الأهلي.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن غياب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويؤدي أيمن أشرف برنامجا تدريبيا منفردا وفقا لما حدده الجهاز الطبي للاعب وسيغيب عن التدريبات الجماعية لحين تعافيه وانتهاء البرنامج التأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أيمن أشرف غاب عن التدريبات الجماعية بسبب شكوى من آلام في الركبة".

وأضاف "يؤدي اللاعب برنامجا تدريبيا منفردا ويغيب عن التدريبات الجماعية لحين تعافيه من الإصابة".

وكشف عبد الحفيظ "كما حصل محمد عبد المنعم عن التدريبات الجماعية واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي".

واختتم تصريحاته "غياب عبد المنعم لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة الهلال السوداني".

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء.

وخاض الأهلي سبع مباريات في بطولة الدوري حتى الآن وحصد 19 نقطة بعد الفوز في ست مباريات والتعادل أمام فيوتشر.