مران الأهلي - الشناوي يعلن جاهزيته.. وتدريبات بدنية لـ معلول

شارك محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته مع منتخب مصر ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأنهى الشناوي برنامجه التأهيلي والبدني خلال الفترة الماضية بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

بينما اكتفى علي معلول ظهير أيسر الفريق بتدريبات بدنية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للموقع الرسمي للنادي عن شكوى معلول من إجهاد في عضلة السمانة.

وفضل الجهاز الفني إراحة علي معلول ومنحه برنامجا تدريبيا منفردا في الجيم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء.

وخاض الأهلي سبع مباريات في بطولة الدوري حتى الآن وحصد 19 نقطة بعد الفوز في ست مباريات والتعادل أمام فيوتشر.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة المقاصة.